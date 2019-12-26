Жінка влаштувала різанину в метро Москви: є постраждалі

У московському метро жінка штрикнула ножем іншу і спробувала втекти. Її затримав курсант Міністерства внутрішніх справ Росії.

Як повідомила представник МВС Ірина Вовк, інцидент стався у вагоні поїзда на станції метро "Новокузнецька" Замоскворецької лінії, передає RT на русском в Telegram (щоб подивитися відео, доскролльте докінця).

Жінка завдала удар ножем іншій і спробувала втекти. Курсант університету МВС помітив, що сталося і кинувся слідом за нападаючою.

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У підсумку, зловмисниця була затримана, а постраждала доставлена в лікарню.

Проти нападаючої порушено кримінальну справу. Всі мотиви нападу жінки на іншу пасажирку з'ясовуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кривому Розі таксисту завдали кілька ударів ножем в шию.

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