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26 грудня • оновлено в 11:03
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Жінка влаштувала різанину в метро Москви: є постраждалі

1.6т
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У московському метро жінка штрикнула ножем іншу і спробувала втекти. Її затримав курсант Міністерства внутрішніх справ Росії.

Як повідомила представник МВС Ірина Вовк, інцидент стався у вагоні поїзда на станції метро "Новокузнецька" Замоскворецької лінії, передає RT на русском в Telegram (щоб подивитися відео, доскролльте докінця).

Жінка завдала удар ножем іншій і спробувала втекти. Курсант університету МВС помітив, що сталося і кинувся слідом за нападаючою.

Жінка влаштувала різанину в метро Москви

Жінка влаштувала різанину в метро Москви

sputnik-tj.com

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У підсумку, зловмисниця була затримана, а постраждала доставлена в лікарню.

Проти нападаючої порушено кримінальну справу. Всі мотиви нападу жінки на іншу пасажирку з'ясовуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кривому Розі таксисту завдали кілька ударів ножем в шию.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Росія Москва
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