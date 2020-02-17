"Жінка схожа на авто": священик РПЦ безглуздо виправдався за "повій"

Скандальний протоієрей РПЦ Димитрій Смірнов виправдався за скандальну заяву, коли назвав цивільних дружин "безкоштовними повіями".

Намагаючись виправдатися, священнослужитель порівняв жінок з авто і квартирою. Відео зі Смірновим опублікували в мережі.

"По російському прислів'ї: "Чув дзвін, а не знаю, де він". Моя позиція, вона спрямована на чоловіків. Тому що таке ставлення до жінки, воно неблагородно і воно мерзенно. Тому що жінка кращі роки свого життя витрачає на цього чоловіка, а потім він переходить до іншої і каже: "Я покохав іншу жінку", – розмірковував Смірнов.

Димитрій Смірнов

Далі священик РПЦ порівняв шлюб з реєстрацією автомобіля.

"Коли чоловік купує автомобіль – він чомусь його реєструє, йому навіть дають два реєстраційних номери (спереду і ззаду), коли чоловік купує квартиру, він чомусь її реєструє швидко. А шлюб вважається чимось третьорядним, що ставить жінку в це жахливе становище", – відзначав він.

Смірнов назвав таке ставлення до жінки несправедливістю, що походить від чоловіків.

"І жінка, якби подумала, як слід, вона б не погоджувалася на це співжиття, а відмовляла, і тоді чоловіки вишикувалися б у чергу, і вона могла б з 20 кандидатів вибрати кращого. Ось у мене таке завдання" – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, протоієрей РПЦ Димитрій Смірнов назвав цивільних дружин "безкоштовними повіями".

Пізніше російський співак Сергій Шнуров висміяв заяву протоієрея РПЦ Смірнова.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.