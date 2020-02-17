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17 лютого • оновлено в 16:20
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"Жінка схожа на авто": священик РПЦ безглуздо виправдався за "повій"

1.5т
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Скандальний протоієрей РПЦ Димитрій Смірнов виправдався за скандальну заяву, коли назвав цивільних дружин "безкоштовними повіями".

Намагаючись виправдатися, священнослужитель порівняв жінок з авто і квартирою. Відео зі Смірновим опублікували в мережі.

"По російському прислів'ї: "Чув дзвін, а не знаю, де він". Моя позиція, вона спрямована на чоловіків. Тому що таке ставлення до жінки, воно неблагородно і воно мерзенно. Тому що жінка кращі роки свого життя витрачає на цього чоловіка, а потім він переходить до іншої і каже: "Я покохав іншу жінку", – розмірковував Смірнов.

Димитрій Смірнов

Димитрій Смірнов

Далі священик РПЦ порівняв шлюб з реєстрацією автомобіля.

"Коли чоловік купує автомобіль – він чомусь його реєструє, йому навіть дають два реєстраційних номери (спереду і ззаду), коли чоловік купує квартиру, він чомусь її реєструє швидко. А шлюб вважається чимось третьорядним, що ставить жінку в це жахливе становище", – відзначав він.

Смірнов назвав таке ставлення до жінки несправедливістю, що походить від чоловіків.

"І жінка, якби подумала, як слід, вона б не погоджувалася на це співжиття, а відмовляла, і тоді чоловіки вишикувалися б у чергу, і вона могла б з 20 кандидатів вибрати кращого. Ось у мене таке завдання" – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, протоієрей РПЦ Димитрій Смірнов назвав цивільних дружин "безкоштовними повіями".

Пізніше російський співак Сергій Шнуров висміяв заяву протоієрея РПЦ Смірнова.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Росія
Теги
скандали РПЦ
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Ш. Олег
Ш. Олег
Bce мы нa кoгo-нибудь пoxoжи - на квapтиру, cycликa, aвтò… Пocмотрите нa Смиpнoва poжy - вылитый жe, сц*кo, дeд Пиxтo! :)
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Fest Glober
Fest Glober
Ш. Олег, бабка з пістолєтом
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
а потом он переходит к другой и говорит: "Я полюбил другую женщину" А в браке он этого сделать не может ?.
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