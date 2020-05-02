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4 травня • оновлено в 11:53
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Віктор Шендерович
Віктор Шендерович
Російський опозиційний блогер, телерадіоведучий Всі статті автора

Жена спрашивает: какой сегодня день недели?

35.6т
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Это был первый апрель, который я полностью провел в Москве, - лет за двадцать пять, наверное. "Летун-хлопотун"...

А ничего так, кстати, город оказался, симпатичный! Лавочка у подъезда, двор с помойкой, аптека за углом, прошу понять правильно, а через дорогу овощная лавка и ларек с мороженым... Культурный город! По дорожке вдоль парковой ограды можно пройтись побырому туда-сюда, пока ментов нет... Если в шесть часов вечера выйти, как раз солнышко в лицо... Красота!

За решеткой, вдоль которой я иду, в заваренном по периметру парке Сокольники, круглые сутки сидит на скамейке охранник в бежевом. Каждый раз он с надеждой смотрит на меня: не перелезу ли я через ограду? Тогда он поймает меня, и его существование обретет смысл. Но я продолжаю ходить вдоль - туда, а потом сюда.

Я возвращаюсь домой, уже автоматически нажимая все кнопки костяшкой пальца и толкая калитку локтем. Я мою руки спиртовым раствором, я иду в кабинет и снова включаю комп.

Жена регулярно в кабинет заходит и мною любуется. Не верю, говорит, своим глазам, опять ты. Иногда она спрашивает: какой сегодня день недели? Я спрашиваю: тебе зачем? Так, говорит, просто интересно.

Любознательная такая.

По вечерам я смотрю чемпионат мира по футболу 2018 года. Очень интересно. Сегодня испанцы опять выиграли у Ирана, я как знал.

Завтра новый день.

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Автор
Віктор Шендерович Віктор Шендерович
Тема
Коронавірус
Місце
Росія Москва
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Виктора Шендеровича
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Просто карантинный бред! Люди потихоньку сходят с ума! Пора в парки! Респект мэру Черкассы!
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5
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
А между тем репожорная винторгия уже заняла 7-е место в мире по количеству заболевших коронавирусом. Они, даст Бог, еще на первое место в мире выйдут
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6
0
Люсяо Люся
Люсяо Люся
Икакой смысл у этого словесного поноса?
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3
3
Korolev Vlad
Korolev Vlad
Люсяо Люся, накормить им таких непонятливых зевак, как ты:))
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