Это был первый апрель, который я полностью провел в Москве, - лет за двадцать пять, наверное. "Летун-хлопотун"...
А ничего так, кстати, город оказался, симпатичный! Лавочка у подъезда, двор с помойкой, аптека за углом, прошу понять правильно, а через дорогу овощная лавка и ларек с мороженым... Культурный город! По дорожке вдоль парковой ограды можно пройтись побырому туда-сюда, пока ментов нет... Если в шесть часов вечера выйти, как раз солнышко в лицо... Красота!
За решеткой, вдоль которой я иду, в заваренном по периметру парке Сокольники, круглые сутки сидит на скамейке охранник в бежевом. Каждый раз он с надеждой смотрит на меня: не перелезу ли я через ограду? Тогда он поймает меня, и его существование обретет смысл. Но я продолжаю ходить вдоль - туда, а потом сюда.
Я возвращаюсь домой, уже автоматически нажимая все кнопки костяшкой пальца и толкая калитку локтем. Я мою руки спиртовым раствором, я иду в кабинет и снова включаю комп.
Жена регулярно в кабинет заходит и мною любуется. Не верю, говорит, своим глазам, опять ты. Иногда она спрашивает: какой сегодня день недели? Я спрашиваю: тебе зачем? Так, говорит, просто интересно.
Любознательная такая.
По вечерам я смотрю чемпионат мира по футболу 2018 года. Очень интересно. Сегодня испанцы опять выиграли у Ирана, я как знал.
Завтра новый день.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.