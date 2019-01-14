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''Жбурнем у горду пику!'' Російський журналіст їдко осадив Путіна віршем

1.6тЧитати матеріал російською

Російський журналіст Павло Лобков їдко прокоментував різке подорожчання курячих яєць у країні, зачитавши вірш про президента РФ Володимира Путіна.

Так, у своїй програмі на телеканалі "Дождь" Лобков зазначив ажіотаж і безліч жартів у мережі про те, що одна з російських фірм навіть почала випускати упаковку не з десятком, а з дев'ятьма яйцями.

"Звично жартує опозиція: поки ви відпочивали на Пангані, Путін вкрав кожне десяте яйце і віддав його Венесуелі... Виправдовуються виробники: це такий маркетинговий хід", — сказав журналіст.

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Він вказав на те, що цей продукт — майже єдине джерело білка для бідного населення, проте його вартість від кінця минулого року зросла на 26%.

"Дратує не так сама інфляція, як ця дріб'язковість, скнарність і дрібне брехня", — підкреслив Лобков.

Павло Лобков

Павло Лобков

Скрін відео

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Він також розповів, що поет Дмитро Биков надіслав йому вірш на тему, в якому згадується й інша гучна новина — вимога Парламентської асамблеї Ради Європи від Росії відібрати депутатів для формування делегації і простежити, щоб серед них були люди шести різних статей.

Журналіст зачитав чотиривірш Бикова (тут і далі мовою оригіналу):

В России яйца в дефиците, Тут не виновен кабинет, Вы шесть полов от нас хотите, У нас уже и двух то нет.

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Він додав, що разом із колегами вони придумали продовження вірша:

И каждое десятое яйцо, Украденное путинским режимом, Швырнем ему в надменное лицо С улыбкой лицемерной, лживой

Лежит народ десятого яйца На пасху чем же нам христосоваться? В предчувствии ужасного конца Мы вместо водки станем убиваться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборони валютних операцій для держбанків і зростання цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у 3,4%, а вартість одного долара може скласти 70 руб.

При цьому російські аналітики ще більш песимістичні в оцінках. Вони впевнені, що на початку 2019 року росіян може чекати інфляційний шок.

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Тема
Падіння рубля в Росії
Особи
Павло ЛобковДмитро Биков
Місце
Росія
Теги
Новини Росіїінфляціяпродукти
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
всяка шалупень с Окраины....
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