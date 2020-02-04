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4 лютого • оновлено в 04:22
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Жахнуло щось в небі: з'ясувалися нові деталі загибелі групи Дятлова

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Причиною загибелі групи Дятлова в 1959 році могла бути техногенна катастрофа. Студентів злякало щось, що знаходилося в повітрі.

Про це повідомив майстер спорту СРСР з альпінізму Сергій Согрін, який першим опинився на місці НП, передає 1rre.

Согрін впевнений, що в небі раптово з'явився летить об'єкт, який видавав звук. Саме цей звук змусив студентів вийти з намету. Залишали вони її дуже спішно і намагалися відбігти від епіцентру, щоб не загинути.

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"Це могла бути ракета, або її відпрацьована ступінь, що викинула якийсь отруйна речовина", – вважає Согрін.

Пошуковики, які прибули на місце трагедії, побачили, що сніг був покритий кокой льоду, на якій чітко було видно сліди. Це може вказувати на те, що сніг від чогось відтанув, а потім замерз. Групи туристів, які були на сусідніх маршрутах, повідомили, що бачили в небі дивне заграва.

З'ясувалися нові деталі загибелі групи Дятлова

З'ясувалися нові деталі загибелі групи Дятлова

МК

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сестра Дятлова розгромила популярні версії загибелі людей.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Україна
Тег
перевал Дятлова
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