"Жахлива помилка": Путіну напророкували розвал Росії

Територіальний розпад Російської Федерації — один із можливих сценаріїв.

"Я б не хотів, щоб це трапилося, бо навряд чи це відбудеться без крові", — сказав OBOZREVATEL російський політик, президент Загальноросійського громадського руху "Союз Правих Сил" Леонід Гозман.

У контексті останніх подій в одному із суб'єктів Російської Федерації — Інгушетії, — де розпочався рух за вихід зі складу РФ і приєднання до Грузії, політик зауважив: "Росія розвалиться — якщо розвалиться — не через Інгушетію. Але коли горить торф, іноді в різних місцях прориваються спалахи полум'я. Саме собою полум'я, яке прорвалося, може бути і не дуже небезпечним, але воно свідчить про те, що торф горить".

Двоголовий орел Российская газета

За оцінками Гозмана, розвал РФ — один із можливих сценаріїв, причому небезпечних сценаріїв, оскільки кровопролиття неминуче. "А якщо буде кров, уламками завалить і наших сусідів, зокрема вас", — заявив він.

На думку політика, загроза розвалу пов'язана, перш за все, з тим, що "центр нашої федерації, нашої імперії непривабливий, він дуже погано виконує свої обов'язки щодо регіонів". У цьому контексті він додав, що анексія Криму Росією була не тільки злочином, а й величезною помилкою, оскільки фактично продемонструвала, що референдум або псевдореферендум можна використовувати для зміни чинних кордонів держав.

"Жахливою помилкою — крім того, що це було злочином, — була анексія Криму та посилання на референдум", — наголосив Гозман.

Як писав OBOZREVATEL, раніше російський політолог Дмитро Орєшкін заявив: у Росії спостерігається небезпечна для чинного режиму тенденція: протести у регіонах з того чи іншого приводу спалахують все частіше, а грошей на підкуп місцевої еліти у Кремля все менше.

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