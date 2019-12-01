Жахлива ДТП з автобусом у Росії: з'ясувався скандальний факт

У Забайкаллі (Росія) власник пасажирського автобуса, який впав з моста в замерзлу річку, ймовірно, не застрахував свою відповідальність як пасажирського перевізника.

Як пише "Інтерфакс" з посиланням за джерело, автобус з держномером М7940Н75 не міститься в базі даних Національної спілки страховиків відповідальності. У такому випадку вся відповідальність за відшкодування збитків потерпілим лягає на плечі перевізника. Автобус належить індивідуальному підприємцеві, за його кермом сидів найнятий водій, який загинув у результаті аварії.

Згідно з російським законом про страхування відповідальності перевізників, виплати в разі смерті пасажира встановлені на рівні 2,25 млн рублів (близько 35 тис. доларів – ред.), Виплати за заподіяння шкоди здоров'ю – не більше 2 млн рублів (30 тис. доларів). При відсутності договору страхування відповідальність щодо виплат лягає на перевізника.

t.me/SIL0VIKI

Як повідомлялось OBOZREVATEL, 1 грудня в Забайкальському краї РФ автобус з 43 пасажирами і водієм впав з моста на лід річки. Попередньо, загинуло 19 осіб, двоє з них – діти. Можливою причиною ДТП називають колесо, що лопнуло. Водій не впорався з керуванням і вилетів з моста.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.