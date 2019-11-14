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14 листопада • оновлено в 09:32
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Згвалтували: названа дика причина бійні в коледжі Благовіщенська

11.9т
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Причиною стрілянини в Благовіщенську (Росія) в Амурському коледжі будівництва та житлово-комунального господарства, яку влаштував Данило Засорін, могла стати помста через дівчину.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. Одногрупники стрілка розповіли поліцейським, що дівчину Засоріна згвалтували в одному з приміщень коледжу.

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Опубліковано фото стрільця, який напав на коледж у Благовіщенську

Заяву в поліцію вона не подавала. Дізнавшись про те, що трапилося, Данило розлютився і вирішив розстріляти всіх, кого вважав причетним.

При цьому існує й інша версія події. Засоріна в коледжі нібито гнобила група хлопців. Таким чином він міг розправитися з кривдниками. Також, за деякими даними, за кілька днів до трагедії стрілка побили.

Данило Засорін міг помститися за дівчину

Данило Засорін міг помститися за дівчину

BAZA

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 листопада Данило Засорін прийшов до коледжу з рушницею. Він відкрив стрілянину по одногрупникам, в результаті чого п'ятеро учнів отримали серйозні поранення.

Сам стрілок незабаром наклав на себе руки в одній з аудиторій, встигнувши поранити перед цим одного з поліцейських,

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Автор
Катерина Луговська Катерина Луговська
Тема
Стрільба у Благовіщенську
Місце
Росія Благовєщенськ
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фил филька
фил филька
у обосса вечно так - сначала постит галимые фейки потом через час пишет что россми выпустили фейк, забыв что он сам недавно писал об этой галиматье))
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