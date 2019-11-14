Згвалтували: названа дика причина бійні в коледжі Благовіщенська

Причиною стрілянини в Благовіщенську (Росія) в Амурському коледжі будівництва та житлово-комунального господарства, яку влаштував Данило Засорін, могла стати помста через дівчину.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. Одногрупники стрілка розповіли поліцейським, що дівчину Засоріна згвалтували в одному з приміщень коледжу.

Заяву в поліцію вона не подавала. Дізнавшись про те, що трапилося, Данило розлютився і вирішив розстріляти всіх, кого вважав причетним.

При цьому існує й інша версія події. Засоріна в коледжі нібито гнобила група хлопців. Таким чином він міг розправитися з кривдниками. Також, за деякими даними, за кілька днів до трагедії стрілка побили.

Данило Засорін міг помститися за дівчину BAZA

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 листопада Данило Засорін прийшов до коледжу з рушницею. Він відкрив стрілянину по одногрупникам, в результаті чого п'ятеро учнів отримали серйозні поранення.

Сам стрілок незабаром наклав на себе руки в одній з аудиторій, встигнувши поранити перед цим одного з поліцейських,

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