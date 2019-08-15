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Зграя чайок атакувала літак, що летів до Криму: момент потрапив на відео

1.2т Читати матеріал російською

У мережі з'явилося відео потрапляння птахів у двигуни літака А321 рейсом Москва-Севастополь, який аварійно приземлився в полі біля аеропорту "Жуковський" у Підмосков'ї.

Кадри опублікувало відеоагентство Ruptly (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Лайнер врізався в зграю чайок ще при зльоті, що призвело до перебоїв у роботі силових установок.

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Зграя чайок атакувала літак, що летів до Криму: момент потрапив на відео

Комсомольська правда

Зграя чайок атакувала літак, що летів до Криму: момент потрапив на відео

Комсомольська правда

Пасажирам літака "Уральських авіаліній" вдалося зняти два яскраві спалахи, які стали наслідком зіткнення, за кілька хвилин до того, як їх борт здійснив жорстку посадку в кукурудзяному полі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
В небе-чайки,в море-дельфины...То сгорают,то в кукурузу садятся...Все не слава Богу,в Богом забытой стране.Кто-то проклял росавиацию.Или страна-недоразумение,или жители.
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