Зграя чайок атакувала літак, що летів до Криму: момент потрапив на відео

У мережі з'явилося відео потрапляння птахів у двигуни літака А321 рейсом Москва-Севастополь, який аварійно приземлився в полі біля аеропорту "Жуковський" у Підмосков'ї.

Кадри опублікувало відеоагентство Ruptly (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Лайнер врізався в зграю чайок ще при зльоті, що призвело до перебоїв у роботі силових установок.

Комсомольська правда

Комсомольська правда

Пасажирам літака "Уральських авіаліній" вдалося зняти два яскраві спалахи, які стали наслідком зіткнення, за кілька хвилин до того, як їх борт здійснив жорстку посадку в кукурудзяному полі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 серпня пасажирський літак А-321 рейсом Москва – Сімферополь авіакомпанії "Уральські авіалінії" здійснив жорстку аварійну посадку на полі поруч з аеропортом Жуковський (Підмосков'я).

Перелякані пасажири літака А-321 подякували пілотам за врятовані життя.

Весь екіпаж російського літака, який летів до Криму, внесли в базу українського сайту "Миротворець".

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