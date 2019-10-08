Згоріли живцем: у Росії в ДТП загинули високопоставлені чиновники. Фото

У Росії трапилася страшна ДТП з бензовозом, у якій живцем згоріли чиновники, котрі обіймали керівні посади в районній адміністрації Вологодської області.
Як повідомляє "Лайф", аварія відбулася на 56-му кілометрі автотраси Вологда – Нова Ладога.
Попередньо встановлено, що 37-річний водій авто пішов на обгін, але не впорався із керуванням на засніженій трасі та врізався у бензовоз. У результаті зіткнення автомобіль загорівся, всі четверо осіб у ньому згоріли заживо.
Загиблими чиновницями виявилися:
47-річна Маріам Смірнова – начальник відділу з управління майном комітету майнових відносин Адміністрації Череповецкого муніципального району.
45-річна Світлана Смірнова – начальник відділу сільського господарства.
33-річна Ольга Романова – глава сектора з профілактики корупційних та інших правопорушень.
Відомо, що всі вони проживали в Череповці.
ДТП у Росії
ДТП у Росії
ДТП у Росії
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії автобус зіткнувся з вантажівкою, у результаті ДТП загинули дев’ятеро осіб.
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