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9 жовтня • оновлено в 05:27
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Згоріли живцем: у Росії в ДТП загинули високопоставлені чиновники. Фото

7.6т Читати матеріал російською

У Росії трапилася страшна ДТП з бензовозом, у якій живцем згоріли чиновники, котрі обіймали керівні посади в районній адміністрації Вологодської області.

Як повідомляє "Лайф", аварія відбулася на 56-му кілометрі автотраси Вологда – Нова Ладога.

Попередньо встановлено, що 37-річний водій авто пішов на обгін, але не впорався із керуванням на засніженій трасі та врізався у бензовоз. У результаті зіткнення автомобіль загорівся, всі четверо осіб у ньому згоріли заживо.

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Загиблими чиновницями виявилися:

  • 47-річна Маріам Смірнова – начальник відділу з управління майном комітету майнових відносин Адміністрації Череповецкого муніципального району.

  • 45-річна Світлана Смірнова – начальник відділу сільського господарства.

  • 33-річна Ольга Романова – глава сектора з профілактики корупційних та інших правопорушень.

Відомо, що всі вони проживали в Череповці.

ДТП у Росії

ДТП у Росії

ДТП у Росії

ДТП у Росії

ДТП у Росії

ДТП у Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії автобус зіткнувся з вантажівкою, у результаті ДТП загинули дев’ятеро осіб.

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Місце
Росія Вологда
Теги
ДТП Новини Росії чиновники
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Праздник просто! Да,кстати, а заметили должности этих,лаптевидных? Случайно ли? Как говАривал их типа журналист:"Совпадение? Не думаю". Хотя,видать, заслужили.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Все на концерт Кабздоха
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3
2
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
И снова проходил мимо, проходи нах.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Себостьян Прейро, Истинный фашист!
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