Згоріли живцем: у Росії в ДТП загинули високопоставлені чиновники. Фото

У Росії трапилася страшна ДТП з бензовозом, у якій живцем згоріли чиновники, котрі обіймали керівні посади в районній адміністрації Вологодської області.

Як повідомляє "Лайф", аварія відбулася на 56-му кілометрі автотраси Вологда – Нова Ладога.

Попередньо встановлено, що 37-річний водій авто пішов на обгін, але не впорався із керуванням на засніженій трасі та врізався у бензовоз. У результаті зіткнення автомобіль загорівся, всі четверо осіб у ньому згоріли заживо.

Загиблими чиновницями виявилися:

47-річна Маріам Смірнова – начальник відділу з управління майном комітету майнових відносин Адміністрації Череповецкого муніципального району.

45-річна Світлана Смірнова – начальник відділу сільського господарства.

33-річна Ольга Романова – глава сектора з профілактики корупційних та інших правопорушень.

Відомо, що всі вони проживали в Череповці.

ДТП у Росії

ДТП у Росії

ДТП у Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії автобус зіткнувся з вантажівкою, у результаті ДТП загинули дев’ятеро осіб.

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