Згоріла в свій день народження: у Росії трапилася смертельна трагедія з дитячим наметовим містечком. Перші фото і відео

У Хабаровському краї (Росія) одна дитина загинула та ще троє потрапили в реанімацію в результаті пожежі в наметовому містечку на території гірськолижного комплексу "Холдомі".

Про це повідомляють "РИА Новости". Страшна НП трапилася в понеділок, 22 липня (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Після прибуття перших підрозділів встановлено, що всього було 26 наметів, з них 20 згоріли. На місці перебували 189 дітей, з яких троє постраждали, знаходяться в реанімації, одна дитина загинула", – розповіли в МНС.

Як стало відомо, загинула 11-річна дівчинка, у якої в цей день був день народження.

Згорілий табір МНС РФ

Згорілий табір МНС РФ

Джерело в правоохоронних органах зазначило, що МНС РФ перевіряло табір на пожежну безпеку: "Концепцією табору намети були передбачені. Він перевірявся на пожежну безпеку, з персоналом проводилися інструктажі, і він був допущений до експлуатації".

Відзначається, що крім наметового містечка, на території комплексу розташовані будиночки для відпочивальників – всього 455. В них розмістили інших дітей.

Пожежу на території гірськолижного комплексу була локалізовано і погашено, на місце НП прибули медики. СК порушив кримінальну справу за статтею "Спричинення смерті з необережності".

Як з'ясувалося, персонал згорілої турбази не рятував дітей. Працівники намагалися загасити вогонь самостійно і пізно викликали пожежників, що і призвело до трагічних наслідків.

"У результаті вогонь охопив значну площу. Персонал табору не займався активним порятунком дітей, які були надані самі собі в момент пожежі", – розповіли в правоохоронних органах.

У розпорядженні Лайфа виявилося відео смертельного пожежі, що сталася в дитячому наметовому таборі: https://t.co/ARej8TCkbB pic.twitter.com/7AIc7EEwQj - LIFE.ru (@lifenews_ru) July 22, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в республіці Тува в Росії десять людей загинули в результаті перекидання автомобіля в річку Шуй. Серед них було 6 дітей.

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