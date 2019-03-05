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"Згори в пеклі, кате народу!" На Красній площі в Москві сталася НП

8.5тЧитати матеріал російською

У Москві на Красній площі під час акції "Дві гвоздики товаришу Сталіну" біля могили радянського вождя поліція затримала активіста.

Молода людина кинула квіти в пам'ятник, прокричавши: "Згори в пеклі, кате народу, вбивце жінок і дітей", передає Znak.com.

"Згори в пеклі, кате народу!" На Красній площі в Москві сталася НП

Znak

"Згори в пеклі, кате народу!" На Красній площі в Москві сталася НП

Znak

"Згори в пеклі, кате народу!" На Красній площі в Москві сталася НП

Znak

Після цього його затримали співробітники правоохоронних органів.

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На акції зібралося до 400-500 осіб. Вона була анонсована партією КПРФ і приурочена до 66-ої річниці від дня смерті Йосипа Сталіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому по всій Росії прокотилися багатотисячні мітинги.

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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Под руководством Сталина были разбиты орды посвященного Рейха, а после своей смерти он оставил Сверхдержаву, контролирующую пол мира.
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Добровольська Марина
Добровольська Марина
Вот, он один против толпы.. А остальные считают массовые убийства и голодоморы ради индустриализации признаком величия. Не говорите, что виноват один путин. Они мечтают, бредят войной и расстрелами. Путин -лишь материальное воплощение коллективного бессознательного.
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
интересно, а половина пота тоже в общедоступном месте захоронена и на ней тоже цветов полно? Поразительно - коммунисты несут цветы к могиле товарища и брата гитлера, палача, который легким движением руки уничтожал их же соратников тысячами.
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