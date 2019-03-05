"Згори в пеклі, кате народу!" На Красній площі в Москві сталася НП

У Москві на Красній площі під час акції "Дві гвоздики товаришу Сталіну" біля могили радянського вождя поліція затримала активіста.

Молода людина кинула квіти в пам'ятник, прокричавши: "Згори в пеклі, кате народу, вбивце жінок і дітей", передає Znak.com.

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Після цього його затримали співробітники правоохоронних органів.

На акції зібралося до 400-500 осіб. Вона була анонсована партією КПРФ і приурочена до 66-ої річниці від дня смерті Йосипа Сталіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому по всій Росії прокотилися багатотисячні мітинги.

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