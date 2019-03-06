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Згадали крадіжку Криму? У Росії випустили календар із "ввічливими чоловічками" і котиками

2.2тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилися макети календаря на 2019 рік від Росгвардії, на якому розміщені фото озброєних військових у формі разом із котами.

Календар називається "Спецназ і котики". При цьому знімки військовослужбовців поруч із тваринами відсилають до подій захоплення українського Криму, коли було зроблено фото "ввічливої людини" з котом.

Кримський окупант

Кримський окупант

ncrim.ru

Окупанти також відкрили кілька пам'ятників, присвячених загарбникам півострова. Так, скульптури військових поруч із котами з'явилися в Бахчисараї і Сімферополі.

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Згадали крадіжку Криму? У Росії випустили календар із "ввічливими чоловічками" і котиками

telegra.ph

Згадали крадіжку Криму? У Росії випустили календар із "ввічливими чоловічками" і котиками

telegra.ph

Згадали крадіжку Криму? У Росії випустили календар із "ввічливими чоловічками" і котиками

telegra.ph

Згадали крадіжку Криму? У Росії випустили календар із "ввічливими чоловічками" і котиками

telegra.ph

Згадали крадіжку Криму? У Росії випустили календар із "ввічливими чоловічками" і котиками

telegra.ph

Згадали крадіжку Криму? У Росії випустили календар із "ввічливими чоловічками" і котиками

telegra.ph

Згадали крадіжку Криму? У Росії випустили календар із "ввічливими чоловічками" і котиками

telegra.ph

Відзначимо, недавно невідомий облив фарбою пам'ятник "зеленим чоловічкам" у Сімферополі. У Росії спіймали "бунтівника" і заявили, що він є українцем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "ляп" опозиційного росЗМІ зі вкраденим півостровом розлютив прокремлівське медіа.

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Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Місце
Росія
Тег
фотографии
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Хахлы в оргазме!
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандеры животные в бешенсте мочатся)))
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andrei andrei
andrei andrei
Супер! Креативненько. И коты и пацаны - красавчики!:-) Кто знает, где приобрести можно?
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