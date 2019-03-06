Згадали крадіжку Криму? У Росії випустили календар із "ввічливими чоловічками" і котиками

У мережі з'явилися макети календаря на 2019 рік від Росгвардії, на якому розміщені фото озброєних військових у формі разом із котами.

Календар називається "Спецназ і котики". При цьому знімки військовослужбовців поруч із тваринами відсилають до подій захоплення українського Криму, коли було зроблено фото "ввічливої людини" з котом.

Кримський окупант ncrim.ru

Окупанти також відкрили кілька пам'ятників, присвячених загарбникам півострова. Так, скульптури військових поруч із котами з'явилися в Бахчисараї і Сімферополі.

telegra.ph

telegra.ph

telegra.ph

telegra.ph

telegra.ph

telegra.ph

telegra.ph

Відзначимо, недавно невідомий облив фарбою пам'ятник "зеленим чоловічкам" у Сімферополі. У Росії спіймали "бунтівника" і заявили, що він є українцем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "ляп" опозиційного росЗМІ зі вкраденим півостровом розлютив прокремлівське медіа.

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