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Земля горіла під колесами: з'явилося відео моменту аварії Ан-24 у Росії

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У мережі з'явилося відео, зняте пасажиром на борту Ан-24 авіакомпанії "Ангара", який вранці 27 червня в аеропорту Нижньоангарська здійснив аварійну посадку.

На кадрах видно, як літак намагається приземлитися, проте в якийсь момент під колесами буквально починає "земля горіти" і ламаються шасі.

Водночас можна помітити, що паніки або будь-яких різких дій на борту в той момент не спостерігалося. Крики почулися уже після зіткнення.

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Земля горіла під колесами: з'явилося відео моменту аварії Ан-24 у Росії

Скріншот з відео

Як відомо, нині в лікарні залишаються четверо пасажирів: у них струси й переломи. Наймолодшій із них — 13 років. Усього, кажуть лікарі, після аварії з АН-24 до них звернулася 31 особа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 травня цього року в аеропорту "Шереметьєво" пасажирський літак Sukhoi Superjet 100 (Москва — Мурманськ) російської компанії "Аерофлот" здійснив екстрену посадку і загорівся. У результаті НП загинула 41 особа.

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