"Став би страшним ударом для Путіна": Зеленському сказали, як повернути Крим

Президент Зеленський, використовуючи конституційну більшість своєї політичної сили в Верховній Раді, може завдати удар по Росії.

"Сьогодні можна внести зміни в Конституцію України і, нарешті, визнати кримськотатарський народ корінним народом України, а Крим – їх невід'ємною батьківщиною", – заявив в блозі OBOZREVATEL журналіст Айдер Муждабаєв.

За його словами, необхідно "визнати Крим кримськотатарською автономією в складі України, сформувати уряд кримськотатарської автономії у вигнанні, зробити його представництво на всіх світових майданчиках".

"І боротися не просто за повернення території Криму, а за порятунок і права корінного народу Криму – кримських татар. Україна повинна на конституційному рівні заявити про те, що вона не кине свій народ під окупацією", – підкреслив Муждабаєв.

Володимир Зеленський у Верховній Раді 112 Україна

Він переконаний в тому, що "це був би страшенний удар по Росії і Путіну, які називають Крим споконвічно своїм. Якщо Зеленський цей удар завдасть, то вже можна буде вважати, що він увійшов в історію України".

Як писав OBOZREVATEL, 8 вересня в анексованому Криму пройшли так звані вибори. МЗС України висловив протест і оголосив в розшук главу окупаційного "виборчкому" Максима Малишева. В Євросоюзі заявили про невизнання результатів голосування в Криму.

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