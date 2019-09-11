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11 вересня • оновлено в 22:15
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"Став би страшним ударом для Путіна": Зеленському сказали, як повернути Крим

31.3т Читати матеріал російською

Президент Зеленський, використовуючи конституційну більшість своєї політичної сили в Верховній Раді, може завдати удар по Росії.

"Сьогодні можна внести зміни в Конституцію України і, нарешті, визнати кримськотатарський народ корінним народом України, а Крим – їх невід'ємною батьківщиною", – заявив в блозі OBOZREVATEL журналіст Айдер Муждабаєв.

За його словами, необхідно "визнати Крим кримськотатарською автономією в складі України, сформувати уряд кримськотатарської автономії у вигнанні, зробити його представництво на всіх світових майданчиках".

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"І боротися не просто за повернення території Криму, а за порятунок і права корінного народу Криму – кримських татар. Україна повинна на конституційному рівні заявити про те, що вона не кине свій народ під окупацією", – підкреслив Муждабаєв.

Володимир Зеленський у Верховній Раді

Володимир Зеленський у Верховній Раді

112 Україна

Він переконаний в тому, що "це був би страшенний удар по Росії і Путіну, які називають Крим споконвічно своїм. Якщо Зеленський цей удар завдасть, то вже можна буде вважати, що він увійшов в історію України".

Як писав OBOZREVATEL, 8 вересня в анексованому Криму пройшли так звані вибори. МЗС України висловив протест і оголосив в розшук главу окупаційного "виборчкому" Максима Малишева. В Євросоюзі заявили про невизнання результатів голосування в Криму.

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Теми
Ексклюзив Анексія Криму Влада України і ситуація в Криму
Особи
Айдер Муждабаев Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Александрович Валера
Александрович Валера
И Айдарку на трон этого ханства . Правда оно в Киеве будет
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Як би ж він був проукраїнський президент... А так нажаль новообраний президент і його оточення не проукраїнські, а це біда і небезпека для України.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Самое место для создание кр. татарской автономии на территории украины это земли херсонщины. Именно там находились кочевья ногайской орды. А ведь ногайцы приняли непосредственное участие в формировании кр.татарского этноса
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