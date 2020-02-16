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16 лютого • оновлено в 09:48
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"Невдалий жарт!" У Росії заістерили через ідею Зеленського щодо виборів у Криму

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У Росії сполошилися через заяву президента України Володимира Зеленського про намір провести вибори в анексованому Криму, назвавши таку пропозицію нездійсненною.

Політики РФ дали коментарі пропагандистським RT і "РИА Новости". Так, сенатор Сергій Цеков назвав плани Києва абсурдними. "Зеленський повинен розуміти стан речей і перестати обманювати громадян України та світову спільноту", – сказав він, видавши, що Крим тепер нібито російський.

Член верхньої палати парламенту Олексій Пушков, у свою чергу, порівняв ідею Зеленського провести вибори в Криму з можливістю польоту України на Марс. "Зеленський витає чи то в хмарах, чи то в нездійсненних сценаріях, але поза реальною політикою", – написав він у Twitter.

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Упрігся і "перший віцеспікер кримського парламенту" Юхим Фікс. Він зазначив, що про проведення виборів на півострові за українськими законами "не може бути й мови".

"Все це дурниці. Подібні заяви викликають тільки співчуття щодо нинішньої української влади", – висловився пособник окупантів.

У Росії заістерили через ідею Зеленського щодо Криму

У Росії заістерили через ідею Зеленського щодо Криму

Нелегітимний депутат Держдуми РФ від Криму Руслан Бальбек у свою чергу допустив, що Зеленський міг би провести вибори для громадян України в Криму, висунувши цинічну умову.

"Для цього йому доведеться проявити свою політичну волю, яка, швидше за все, не сподобається ні його соратникам, ні його опонентам: зокрема, визнання російського статусу Криму", – сказав парламентарій у коментарі пропагандистському RT.

Його колега Віктор Водолацкий, навпаки, зазначив, що Росія ніколи не допустить, щоб в "її суб'єкті хтось проводив вибори". "Він абсурдний, смішний, і, швидше за все, у багатьох політиків було здивування, що людина такого рівня могла таке сказати", – огризнувся депутат.

"Глава робочої групи з міжнародно-правових питань при представництві Криму при президенті" Олександр Молохов назвав слова Зеленського невдалим жартом.

"Бажання Зеленського провести вибори в Криму виглядає не стільки комічно, скільки якось несерйозно", – запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Президент України Зеленський 15 лютого виступив на Міжнародній конференції з безпеки в Мюнхені, де розповів про необхідність місцевих виборів в Україні, включаючи окуповані Крим і Донбас.

  • У Криму відреагували, заявивши, що Україна може організувати таке голосування "лише для своїх громадян в разі відкриття консульства".

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Анексія Криму
Особи
Олексій Пушков Володимир Зеленський
Місце
Росія
Тег
Крим
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Ку Алексей
Ку Алексей
какая истеричная истерика
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
В России скорее посмеялись на президентом клоуном. Что здесь странного?
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Пока только вижу как истерят в (на) украине по поводу Крыма
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