"Зеленський заплутає і обдурить": у Суркова запанікували через "формулу Штайнмаєра"

У Росії запанікували, що президент України Володимир Зеленський погодився на "формулу Штайнмаєра", щоб усіх обдурити.

Про це у телеграмканалі повідомив російський політолог Олексій Чеснаков, якого вважають "голосом" помічника президента РФ Владислава Суркова.

"Заява Зеленського про те, що буде ухвалений новий закон про особливий статус Донбасу, викликає занепокоєння. А також нагадує манеру (Петра) Порошенка негайно дезавуювати власні дії, щоб усіх заплутати й обдурити. Однією рукою Зеленський підписує "формулу Штайнмаєра", що гарантує Донбасу особливий статус. А іншою рукою тут же оголошує, що це не той особливий статус, що буде якийсь інший, "новий", і при цьому незрозуміло який", – йдеться у повідомленні.

Чеснаков вважає, що ні Росія, ні Донбас не визнають ніякий новий закон про особливий статус, якщо він не буде узгоджений із ними.

"Президент України має винести свої ідеї на обговорення "нормандської четвірки" та Контактної групи", – зазначив російський політолог.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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