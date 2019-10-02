"Зеленський заплутає і обдурить": у Суркова запанікували через "формулу Штайнмаєра"

У Росії запанікували, що президент України Володимир Зеленський погодився на "формулу Штайнмаєра", щоб усіх обдурити.
Про це у телеграмканалі повідомив російський політолог Олексій Чеснаков, якого вважають "голосом" помічника президента РФ Владислава Суркова.
"Заява Зеленського про те, що буде ухвалений новий закон про особливий статус Донбасу, викликає занепокоєння. А також нагадує манеру (Петра) Порошенка негайно дезавуювати власні дії, щоб усіх заплутати й обдурити. Однією рукою Зеленський підписує "формулу Штайнмаєра", що гарантує Донбасу особливий статус. А іншою рукою тут же оголошує, що це не той особливий статус, що буде якийсь інший, "новий", і при цьому незрозуміло який", – йдеться у повідомленні.
Чеснаков вважає, що ні Росія, ні Донбас не визнають ніякий новий закон про особливий статус, якщо він не буде узгоджений із ними.
"Президент України має винести свої ідеї на обговорення "нормандської четвірки" та Контактної групи", – зазначив російський політолог.
Володимир Зеленський
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння у зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.
18 вересня росЗМІ поширили інформацію про те, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаєра".
Міністр же закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що погодився на "формулу Штайнмаєра" ще 2 вересня.
В Офісі президента України Володимира Зеленського на це відповіли, що нічого не знають про узгодження формули.
19 вересня у мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який нібито відмовилася підписувати Україна на мирних переговорах.
Також була озвучена позиція представника України у Мінську, другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретар заявила, що Україна не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.
У Росії заявили, що Україна нібито дала усну згоду на підписання "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.
Президент України Володимир Зеленський 1 жовтня виступив із екстреною заявою про ситуацію на Донбасі і гучну "формулу Штайнмаєра".
У мережі опублікували документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) із врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні у Мінську 1 жовтня.
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