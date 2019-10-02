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2 жовтня • оновлено в 11:17
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"Зеленський заплутає і обдурить": у Суркова запанікували через "формулу Штайнмаєра"

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У Росії запанікували, що президент України Володимир Зеленський погодився на "формулу Штайнмаєра", щоб усіх обдурити.

Про це у телеграмканалі повідомив російський політолог Олексій Чеснаков, якого вважають "голосом" помічника президента РФ Владислава Суркова.

"Заява Зеленського про те, що буде ухвалений новий закон про особливий статус Донбасу, викликає занепокоєння. А також нагадує манеру (Петра) Порошенка негайно дезавуювати власні дії, щоб усіх заплутати й обдурити. Однією рукою Зеленський підписує "формулу Штайнмаєра", що гарантує Донбасу особливий статус. А іншою рукою тут же оголошує, що це не той особливий статус, що буде якийсь інший, "новий", і при цьому незрозуміло який", – йдеться у повідомленні.

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Чеснаков вважає, що ні Росія, ні Донбас не визнають ніякий новий закон про особливий статус, якщо він не буде узгоджений із ними.

"Президент України має винести свої ідеї на обговорення "нормандської четвірки" та Контактної групи", – зазначив російський політолог.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Владислав Сурков Володимир Зеленський
Місце
Росія
Тег
Формула Штайнмаєра
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Запаниковали ? Это хорошо ))))Не всё же русне лохов разводить .Зеленский вас продаст, купит и опять продаст, но уже дороже .
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
" "Президент Украины должен вынести свои идеи на обсуждение "нормандской четверки" и Контактной группы".... " Я никому ничего не должен"- (В. Зеленский(с)).Зоолтыые слоооовааа, Юрий Венедиктович!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Цыбанюк Олег, Его не как не называют.....он членом на пианино играет...он президент Украины.
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Иваненко Виталий, да мне на***ть на рост Вовы, Вову не называют карликом...
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филипп филипыч
филипп филипыч
запаниковать и вызывает беспокойство как бе разные вещи) обоз как всегда. а по теме: я послушал зеленского что он журналистам говорил. у меня создалось впечатление что он больше упоротых успокаивал чем кого то запутать хотел)
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