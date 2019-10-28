26 жовтня, президент України Володимир Зеленський приїхав до добровольців у Золоте.

До певної міри те, що ми бачили, фактично є інформаційна операція з боку Офісу президента на користь розведення військ і популяризації Володимира Зеленського як великого миротворця.

Кінцевою метою зустрічі президента з азовцями були зйомки фільму, який був показаний – великий інформаційний сюжет, дуже якісно знятий, про перебування Зеленського в Золотому. Це той самий фільм, який побачила велика кількість українських громадян, які не користуються соціальними мережами.

В цьому фільмі президента показали як людину, яка готова йти на круту розмову з добровольцями, яка готова грубо розмовляти, хамити тощо. Яка нікого не боїться.

Звичайно, це непристойна поведінка для Верховного Головнокомандувача і президента України. Але якби ж це була головна проблема. Найважливіше, що цією перепалкою нас фактично відволікли від головної проблеми: президент України разом з російськими колаборантами бере участь в інформаційній операції, яка направлена на порушення безпеки і національних інтересів України за підтримки МЗС Російської Федерації у вигляді заяв Марії Захарової на тлі школи, яка припинила своє юридичне існування.

Кілька запитань, які виникають.

Перше. Ми бачили фото, яке виклав Офіс президента. На ньому Володимир Зеленський нібито знаходиться на передових позиціях. Але це неправда через те, що на передових позиціях, де є високий ризик обстрілів, не можна пересуватися вночі при світлі.

Там ми бачили велику групу людей – добровольців, президента, - яку камера підсвічує світлом для фільмування. Тобто або Офіс нам бреше, що вони були на передових позиціях, або ті, хто відповідають за безпеку президента, пішли на злочин, на порушення протоколів, і піддали президента, Верховного Головнокомандувача, ризику смерті від обстрілів, видаючи, демаскуючи його позицію яскравим освітленням, яке можна бачити з дистанції декількох кілометрів.

Чи розуміє президент і ті, хто знаходяться довкола нього, що вони фактично беруть участь в інформаційній операції Кремля?

Друге. Та школа – Золотівська загальноосвітня школа І-ІІ ступеню №7, в якій нібито з вчителями спілкувався Володимир Зеленський, судячи з Державного реєстру – припинила юридичне існування в 2017 році. До речі, там ми не бачили дітей.

Третє. З ким зустрічався Зеленський? Ми бачили, що, як мінімум, двоє людей з цієї групи в 2014 році зустрічали на Донбасі російські війська. Це проросійські активісти, які удавали з себе українців, що виступають за розведення сил. Це ті ж самі люди, які в 2014 році брали участь в російських мітингах на Донбасі. Це ті ж самі люди, які неодноразово як статисти брали участь в інформаційних операціях Кремля.

Володимир Зеленський у Золотому Офіційний сайт президента України

Те, що почали поступати коментарі з Російської Федерації на найвищому рівні, як, наприклад, коментар речниці МЗС Марії Захарової на користь президента Зеленського, говорять про те, що Кремль якщо і не бере безпосередньої участі в цих заходах через треті руки, через активістів, то, щонайменше, підтримує такі дії.

За великим рахунком, я думаю, що такі дії обумовлені, тому що переговори про нібито розведення військ, а по факту про відведення українських військ, відбувалися безпосередньо з Росією. Це телефонні домовленості Зеленського і Путіна, а також Тристоронньої контактної групи. Це одна з умов, яку висунув Кремль для того щоб зустрітися в нормандському форматі.

Хтось підставляє президента? Чи розуміє президент і ті, хто знаходяться довкола нього, що вони фактично беруть участь в інформаційній операції Кремля?

Це запитання, на які ми рано чи пізно отримаємо відповіді, але у нас часу не так багато. Це все несе загрозу національній безпеці – вже зараз. В мене слів нема.

Одночасно зараз відбувається фактично нищення вертикалі управління і планування в секторі безпеки і оборони. Приклад: продюсер "95 Кварталу" керує СБУ, Департамент стратегічної розвідки очолює чоловік бухгалтера "95 Кварталу", на посади радниками з важливих питань щодо окупованих територій в РНБО призначаються естрадні артисти і працівники естради.

І, нарешті, ми бачимо фактично пропагандистський фільм за участю артистів, які брали участь в російських мітингах. Вони пішли на створення відвертого фейку для досягнення своєї мети, своїх інтересів. І ці інтереси збігаються з інтересами РФ, бо вони прагнуть відведення українських військ. Якщо те, що ви робите, подобається Росії, це означає, що це шкодить Україні, тому що у нас іде війна.

Думаю, в нормальній країні це мало б стати серйозним викликом для Служби безпеки, для контррозвідки, для розвідки. Хто підставляє президента? Для чого Офіс президента це робить? Але, виходячи з того, що відбувається, я боюся, що ці питання підняті не будуть.

Я побоююся, що це все не закінчиться добре. Скоріш за все, це закінчиться дуже погано. Причому, найближчим часом.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.