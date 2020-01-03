- Поздравлял российский народ Путин, а все россияне обсуждают обращение Зеленского, который в эти дни стал самым популярным политиком ... России! Украинский президент сказал то, чего он него ждали не только 45 миллионов украинцев, но чего хотели бы услышать от своего президента еще 145 миллионов россиян. Но не услышали. Вывод - наш вечный президент надоел.

- Интернет Путина, мягко говоря, совсем не любит и даже наоборот. Число лайков-дислайков для вождя при просмотре его поздравления просто катастрофическое. А ведь Интернет - это уже десятки миллионов наиболее свободных, информированных, образованных и молодых жителей страны. Вывод: будущего у путинизма нет.

- Путин не знает, что делать с Россией и для России. Это видно просто невооруженным глазом из его новогоднего обращения. Если в стране, охваченной бардаком системы управления, все разъедающей коррупцией верхов и нарастающей нищетой низов, кризисом экономики, здравоохранения и всей социальной сферы, главная задача - отпраздновать 75 лет Победы, то говорить об адекватности власти не приходится. Вывод: ничего хорошего (нового, свежего) от нынешних властей народу ждать не стоит.

- Беспомощность режима одолеть проблемы экономики подтвердил и кремлевский пресс-секретарь г-н Песков, заявивший: "Главный успех уходящего года - остановка тенденции к снижению уровня благосостояния граждан". То есть остановлено не само СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ДОХОДОВ граждан, а речь идет о некой ТЕНДЕНЦИИ, которую якобы удалось не обратить вспять, а лишь ОСТАНОВИТЬ. То есть даже кремлевская пропаганда говорит о СТАГНАЦИИ, не рискуя давать более оптимистические оценки, чтобы не вызвать негативные отклики и настроения у миллионов россиян.

- Путин вновь "поскользнулся" на мировой истории. Оказалось (как свидетельствуют документы из архивов Польши и Германии), что Посол Польши при Гитлере Юзеф Липский, которого наш президент назвал "сволочью" и "антисемитской свиньей, вовсе не таков, а лично участвовал в программе по эвакуации еврейский семей из фашистской Германии, которую Польша осуществляла с сионистским движением в 1938 году. (В отличие от НКВД, которое после подписания Пакта Молотов-Рибентроп выдало немцам ряд семей евреев с присоединяемых к СССР территорий). Вывод: качество интеллектуальной подготовки нашего лидера к серьезной дискуссии в мире (не важно, сам он пришел к таким выводам или ему помогли) упало до уровня киселевско-соловьевской пропаганды.

Ждем дальнейших новостей от наступившего 2020 года. Он точно не будет ни простым, ни спокойным.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.