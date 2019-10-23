18 октября была опубликована статья Андрея Пионтковского под названием "Инфицированный орган", в которой указывается на провал кремлевского сценария реинтеграции в Украину участка Донбасса, заражённого российской оккупацией: украинское гражданское общество отказалось давать руководству страны мандат на капитуляцию, констатирует автор.

Ключевая часть его текста посвящена жесту главы "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, который в эфире возглавляемой им радиостанции неожиданным образом проявил единодушие с позицией политолога по поводу того, как следует интерпретировать нынешний этап войны России против Украины. "Я бы здесь скорее согласился с точкой зрения уважаемого Андрея Пионтковского", – говорит он, развивая концепт "инфицированных областей", посредством которых, как предполагается, Москва надеется подорвать всю украинскую государственность.

"Эти территории и это население Украина принимает назад в себя и, видимо, как-то лечится, или, наоборот, эта зараза, раковые клетки этой болезни распространяются до Киева, до Львова и так далее. Или отрезать. В конечном итоге. Чего тут лицемерить?" – заключает главный редактор.

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Пионтковский расценивает этот шаг как готовность Венедиктова согласиться с тем, что "замораживание конфликта" – это "наименее худшее решение в сегодняшней патовой ситуации". Позиция бессменного руководителя московской радиостанции интересует колумниста каспаровского издания постольку, поскольку Венедиктов рассматривается в качестве выразителя интересов так называемых "умеренных империалистов" – кремлевской группировки, противостоящей агрессивной "мобилизационной партии", которая, как полагает Пионтковский, нацелена на уничтожение Украины "всеми средствами атмосферы раскола и нарастающего хаоса". "Вряд ли этот сценарий устраивает противников мобпартии в схватке за власть в путинском ближайшем окружении – партию "умеренных империалистов"", – пишет в своём материале эксперт.

Кульминация эпистолярной истории происходит 22 октября: спустя три дня с момента выхода в свет статьи Пионтковского оригинал его публикации появился на сайте "Эха Москвы" – вслед за двумя другими, которые были опубликованы там за последнюю неделю после десятимесячного перерыва. Не могу трактовать происходящее иначе, кроме как в качестве приглашения к политическому диалогу, который готова вести с Киевом "травоядная" часть российского имперского истеблишмента. Трудно себе представить, чтобы "возвращение" на "Эхо Москвы" Пионтковского, который последовательно отстаивает консервацию конфликта на Востоке Украины как наиболее оптимальный исход для агрессора и жертвы, было всего лишь стремлением Венедиктова к сохранению "баланса мнений" на его медиа-ресурсе.

Отнюдь.

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Речь идет о том, что адепты "мягкой силы" Москвы намерены воспользоваться поражением, которое потерпели их "ястребиные" оппоненты, чей план был отвергнут украинской администрацией 14 октября. Тогда Киев объявил о конце капитуляционной парадигмы, которую Россия навязывает своему соседу с 2014 года: никакой реализации "формулы Штайнмайера" без роспуска террористических структур "ДНР" и "ЛНР", запрета амнистии для боевиков и передачи украинским войскам полного контроля над границей. Эти требования разрушили надежды российских агрессоров на податливость администрации президента Владимира Зеленского, который, в свою очередь, пытается пройти по узкой политической тропе, пролегающей между предвыборными обещаниями о прекращении войны, настойчивостью бескомпромиссных патриотов внутри страны, стремлением Владимира Путина запустить в Украину вирус "русского мира" и, наконец, угрожающими намеками на эскалацию, которые исходят от кремлевских источников.

Не случайно целый ряд ведущих российских функционеров в последние дни выбрал пессимистическую тональность в отношении нормандской встречи, которой настойчиво добивается Зеленский в надежде убедить своего российского визави заключить долгожданный мир. "Нормандский формат" испытывает трудности..., так как меняется запросная позиция одной из сторон", – сокрушается пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 октября.

С одной стороны, в Москве тем самым дали понять украинскому лидеру, что ни о каком прекращении огня не готовы разговаривать ровно до тех пор, пока не будет выполнено единственное приемлемое для Путина условие – избирательная компания под дулами его автоматов, равнозначная концу украинской государственности, которую бывшая колония Москвы отвоевала у метрополии в 2014 году ценой гибели сотни человек.

С другой стороны, нельзя не увидеть за этими высказываниями некоторую растерянность сторонников расчленения Украины перед лицом тупика, в который они вынуждены были уткнуться в результате разоблачения Киевом очередного блефа Москвы: борьба на линии разграничения хоть и обходится для Украины человеческими жертвами, но и не приводит – благодаря эффективным действиям украинских военных – к утрате новых территорий.

Вопрос теперь состоит лишь в том, насколько прочны позиции предполагаемых противников условного Николая Патрушева. Ясно, что их минимальная задача – прекратить болезненную для российского бюджета войну против Незалежної України, которая чревата не только прямыми перманентными затратами, но и не прекращающейся политико-санкционной изоляцией, все дальше отбрасывающей Россию за пределы цивилизованного международного сообщества.

Пока что, однако, "военизированное" крыло уверенно удерживает преимущество, особенно если судить по теснейшему партнерству Путина с министром обороны Сергеем Шойгу, символически представленным рядом с президентом в день его рождения. Тем не менее, нельзя исключать вероятность того, что на этот раз они все же поступятся своими амбициями в угоду рациональным предложениям "белогвардейской закваски" – из-за чисто технической безысходности донбасской войны, которую сторонники аннигиляции Украины попросту не способны выиграть без неприемлемого ущерба для себя.

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