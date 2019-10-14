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14 жовтня • оновлено в 12:20
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Зеленський і Путін не повинні зустрітися – Тука

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Екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука заявив, що зустріч президентів Росії і України не повинна відбутися.

"Ще вчора я був налаштований більш оптимістично в тому плані, що вона (зустріч, - Ред.) не відбудеться. Тому що, з моєї точки зору, єдине, що зараз президент Зеленський може зробити позитивного – це не робити нічого", – сказав він в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL, коментуючи пресмарафон президента України.

"На цей оптимізм мене налаштувала заява Вадима Пристайка на каналі ICTV в понеділок, коли він сказав: "Так, зараз ми бачимо, що Путін не зацікавлений в цій зустрічі". Хотілося крикнути: "Ну, нарешті, відкрили Америку!" Але зараз я дивлюся, що президент продовжує дудіти в ту ж дудку: за всяку ціну "нормандський формат" і ця зустріч", – пояснив Тука.

Володимир Зеленський, Володимир Путін

Володимир Зеленський, Володимир Путін

За його словами, в ситуації, що склалася, він сподівається, "що у нього нічого не вийде". "І для цього ми будемо робити все. Я приєднався до руху опору, чинитимемо опір", – запевнив екс-заступник міністра.

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Нагадаємо, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський проводить пресмарафон. OBOZREVATEL веде пряму трансляцію події і публікує головні заяви першої особи країни.

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Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особи
Георгій Тука Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Новини Росії нормандський формат
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Мир Миру
Мир Миру
Зустрічатися - не зустрічатися... Зараз може бути тільки одне питання для обговорення - встановлення контролю на спільному державному україно-російському кордоні.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А...))пускай украинцы мочат украинцев...Мало сдохло?)))
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Этот упоротый свидомый еще разве при власти?
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