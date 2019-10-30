"Літає копія": нове суперзброю Путіна жорстко розкритикували

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що ракета "Булава", випробування якої пройшли в Росії, є "ваговим макетом".

"Зараз фактично літає ваговий макет – точна копія ракети. Зараз вони випробують двигун, систему пуску і розгону ракети. Коли ракета буде реально готова – важко сказати", – написав він в блозі OBOZREVATEL.

За його словами, це перший успішний пуск після дворічної перерви. "Але один пуск ще нічого не означає. Повинно бути не менше десяти пусків, і не менше семи з них повинні бути успішними. Тоді є підстави говорити про те, що ракети можуть бути поставлені на озброєння", – підкреслив він. У цьому контексті Жданов нагадав про те, що більшість пусків "Булави" до 2017 року були невдалими.

Володимир Путін, ракета "Булава"

Експерт також висловив сумнів у тому, що "Булава" заслуговує назви "зброї судного дня". Як пояснив Жданов, ця ракета являє собою "один із засобів доставки ядерної зброї" і не є чимось унікальним.

"Наскільки вона є "зброєю судного дня", сьогодні говорити дуже складно, тому що ми не знаємо її основні тактико-технічні характеристики. Перш за все, потужність і тип ядерного заряду, який вона зможе підняти, і її здатність долати систему протиракетної оборони, наявну на сьогоднішній день", – зауважив він.

Разом з тим експерт підкреслив: "Росіяни змушені допрацьовувати "Булаву", тому що підводні човни класу "Борей", з яких 3 вже в строю і 4 будується, конструювалися саме під цю ракету, під її шахтну установку".

Як писав OBOZREVATEL, 30 жовтня стало відомо про те, що в Росії атомний підводний човен стратегічного призначення проекту 955А "Борей-А" "Князь Володимир" вперше провів пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Булава". Випробування пройшли в Білому морі і були успішними, запевнили у військовому відомстві РФ.

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