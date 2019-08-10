"Збіг обставин": в Росії виправдалися за НП під Архангельськом

Вибух на військовому полігоні в Архангельській області (РФ) трапився через збіг чинників. Подібні трагедії нібито нерідко відбуваються під випробуваннях нових технологій.

Таку версію озвучили в корпорації "Росатом". Надзвичайна подія відбулася під час випробування ракети на морській платформі. В результаті загорання пального ракета здетонувала.

Також підтвердили інформацію про те, що через НП загинули п'ятеро співробітників "Росатома" і двоє представників російського Міністерства оборони. Ще шість осіб були поранені.

Атомні підводні човни в Ненокса RusNext

Карта місця, де стався вибух 29.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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