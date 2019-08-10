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"Збіг обставин": в Росії виправдалися за НП під Архангельськом

1.9т Читати матеріал російською

Вибух на військовому полігоні в Архангельській області (РФ) трапився через збіг чинників. Подібні трагедії нібито нерідко відбуваються під випробуваннях нових технологій.

Таку версію озвучили в корпорації "Росатом". Надзвичайна подія відбулася під час випробування ракети на морській платформі. В результаті загорання пального ракета здетонувала.

Також підтвердили інформацію про те, що через НП загинули п'ятеро співробітників "Росатома" і двоє представників російського Міністерства оборони. Ще шість осіб були поранені.

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Тема
Вибух на полігоні під Архангельском
Місце
Росія Архангельськ
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Спалят эти жопорукие планету, к чертям собачьим спалят ...
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Кічук Сергій
Кічук Сергій
Итого всего 11 челов было на полигоне. А через день покажут передачу о пользе радиации для природы и населения и положительном влиянии на санкции.
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