"Збіг обставин": в Росії виправдалися за НП під Архангельськом

Вибух на військовому полігоні в Архангельській області (РФ) трапився через збіг чинників. Подібні трагедії нібито нерідко відбуваються під випробуваннях нових технологій.
Таку версію озвучили в корпорації "Росатом". Надзвичайна подія відбулася під час випробування ракети на морській платформі. В результаті загорання пального ракета здетонувала.
Також підтвердили інформацію про те, що через НП загинули п'ятеро співробітників "Росатома" і двоє представників російського Міністерства оборони. Ще шість осіб були поранені.
Атомні підводні човни в Ненокса
RusNext
Карта місця, де стався вибух
29.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Архангельській області (Росія) стався вибух на території військової частини. В результаті загинули дві людини, ще шестеро постраждали. Пізніше з'явилася інформація про п'ятьох загиблих.
У мережі опублікували страшні фото з місця події.
У містах Архангельськ і Северодвинск через загрозу радіації в аптеках почали масово скуповувати йод.
Постраждалих в результаті вибухів привезли в Москву в автомобілях, обмотаних плівкою, через побоювання про підвищений рівень радіації в регіоні.
У Білому морі, біля селища Ненокса, де прогримів ряд вибухів у військовій частині, після аварії помітили танкер, призначений для збору рідких радіоактивних відходів.
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