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16 вересня • оновлено в 18:53
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Зберігали віспу і Еболу: в Росії вибухнув небезпечний науковий центр

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У державному науковому центрі вірусології "Вектор" біля міста Новосибірськ у Росії в понеділок, 16 вересня трапився вибух, у результаті чого постраждала одна особа.

Про це з посиланням на пресслужбу Росспоживнагляду повідомляє "Интерфакс".

Відзначається, що вибух прогримів на п'ятому поверсі шестиповерхового залізобетонного лабораторного корпусу в приміщенні санпропускника, в якому йшов ремонт. Після цього виникла пожежа на площі 30 квадратних метрів, яка пізніше була ліквідована.

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У Росії вибухнув науковий центр "Вектор"

У Росії вибухнув науковий центр "Вектор"

У результаті НП постраждав один робітник підрядної будівельної організації – його госпіталізували з опіками ніг другого і третього ступеня.

Глава наукового комплексу Кольцово Микола Красніков, який побував на місці НП, повідомив, що загрози біологічної небезпеки немає, ситуація знаходиться під контролем. Причина вибуху поки не встановлена.

ГНЦ "Вектор"це один із найбільших в Росії науково-виробничих комплексів, що ведуть фундаментальні дослідження в галузі природничих наук. У 1970 – 1980-і роки тут активно йшла розробка біологічної зброї. На "Векторі" зібрана унікальна колекція культур мікроорганізмів, зокрема, це одне з двох місць у світі, де зберігається вірус віспи. Також в центрі зберігають збудників лихоманки Ебола.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Афганістані вибух на весіллі вбив 63 особи.

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Місце
Росія Новосибірськ
Теги
вибух Новини Росії
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