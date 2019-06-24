Зажадав відставки: глава Інгушетії раптово звернувся до Путіна

Глава Інгушетії (суб'єкт Російської Федерації) Юнус-Бек Євкуров захотів достроково піти у відставку.

Про це він заявив у зверненні до президента РФ Володимира Путіна на національному телебаченні в понеділок, 24 червня.

"Давайте наберемося мужності сказати, що всі ми – влада, яку я представляю, громадські, релігійні організації – відповідальні за те, що сьогодні ми роз'єднані. Кожен із нас стоїть перед вибором – особисті інтереси або інтереси республіки. І кожен, я наголошую, кожен діє відповідно до свого виховання, своїх ідеалів", – сказав він.

Юнус-Бек Євкуров скріншот

"Закликаю всі зацікавлені сторони зробити свій вибір. Я свій вибір зробив. Як інгуш, як патріот, як бойовий офіцер, який давав присягу захищати батьківщину, я прийняв рішення звернутися до президента Російської Федерації Володимира Володимировича Путіна з проханням про дострокове складення з мене повноважень глави республіки", – заявив Євкуров.

Нагадаємо, Євкуров очолив Інгушетію в жовтні 2008 року з подачі тодішнього президента Дмитра Медведєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні в Інгушетії близько 50 тисяч жителів вийшли на мітинг з вимогою відставки керівництва республіки. Масові протести в республіці відбувалися також восени минулого року, люди виступали проти передачі своїх земель Чеченській Республіці.

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