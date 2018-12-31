Зависло над будинком: у Москві зняли на відео моторошну аномалію

У небі над Москвою помітили дивне темне кільце. Воно зависло над однією з багатоповерхівок.

Відео опублікувало видання NY Times. Кільце було знято в районі Зябліково. Рівна фігура, застигла в небі над будинком спантеличила місцевих жителів.

"Якийсь коло, кільце. Над Зябліково. Таке рівне колечко, а люди ходять і не бачать" - говорить очевидець, який зняв відео.

У коментарях припустили, що причиною виникнення кільця міг стати вибух феєрверку. Також деякі подумали, що причина криється в погодних умовах. Чи не виключили в мережі і "позаземного" походження кільця.

Автори відео наполягають на те, що кільце - димової слід, однак ні ударів, ні вибухів перед його появою люди не чули.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше уфологи повідомили про зростання кількості НЛО, помічених в районі американської військової бази в штаті Огайо.

Зокрема, висувають версію експерти, мова може йти про випробування "міфічного" літака TR-3B, імовірно використовує стелс-технології.

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