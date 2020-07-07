Завербувала чеська розвідка: адвокат уточнив, у чому саме підозрюють Сафронова

Журналіста і радника глави "Роскосмосу" Івана Сафронова підозрюють у тому, що він нібито передав секретні дані чеській розвідці.

Про це розповів адвокат "Команди 29" Іван Павлов, передає "Медуза".

Слідство вважає, що Сафронов був завербований ще в 2012 році, а дані він передав у 2017-му через інтернет. Йдеться про дані щодо військового співробітництва Росії з близькосхідною та африканською країнами.

Водночас спецслужба Чехії нібито діяла під керівництвом США.

ТАСС із посиланням на матеріали справи зазначає, що Сафронов вчинив злочин із корисливих мотивів. Також наголошується, що слідство вже провело експертизу, яка підтвердила факт розголошення держтаємниці.

Адвокат, зі свого боку, звернув увагу, що справа була порушена 6 липня, але вже зараз містить цілих сім томів, які прошиті і пронумеровані.

"Таке рідко буває навіть через роки попереднього слідства. За вашим колегою дуже довго стежили", – пояснив він журналістам.

При цьому Сафронов заявив, що справа проти нього пов'язана з журналістською діяльністю. Він заперечує свою провину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, суд заарештував Івана Сафронова на два місяці за підозрою в державній зраді. Обвинувачення йому планують висунути 13 липня.

Перед обранням запобіжного заходу проходили поодинокі пікети на його захист, силовики затримали кількох журналістів і представників неурядових організацій.