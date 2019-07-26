"Завдав 20 ударів!" З'явилися моторошні подробиці кривавої розправи над жінкою в Підмосков'ї. Відео

Артем Шустов, якого підозрювали у вбивстві жінки в місті Раменське в Підмосков'ї (Росія), зізнався в скоєному і повідомив, що зробив це через ревнощі.

Відео допиту розмістив на Youtube Слідчий комітет Російської Федерації. Нагадаємо, що нападник завдав їй більше 20 ударів ножем на дитячому майданчику на очах у дитини і втік.

"Через ревнощі вбив людину, свою дівчину Наталю. Зраджувала. Убив ножем", — розповів Шустов і додав, що носив зброю з собою постійно.

Артем Шустов Скріншот

Він повідомив, що знав жінку рік. За словами чоловіка, при зустрічі вона його образила. Шустов сказав, що буде писати щиросердне зізнання. Також, зазначив він, у нього раніше була судимість, але її вже погасили.

"Вести.Ru" написали, що йому загрожує від шести до 15 років позбавлення волі. Видання додало, що Шустов виховував п'ятирічну дочку жінки. Дівчинка, на очах у якої вбили матір, оніміла, отримавши психотравматическим шок, і зараз знаходиться в лікарні під наглядом тітки.

"Раніше був судимий за незаконний обіг зброї. Крім того, його підозрюють в причетності до вбивства дівчини в 2014 році в Криму", — підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в місті Раменське в Підмосков'ї (Росія) жінку вбили на дитячому майданчику прямо на очах у маленької доньки. Нападник завдав молодій матері не менше 20 ножових поранень і втік з місця злочину.

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