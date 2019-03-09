Завалився при посадці: в Росії сталася НП з пасажирським літаком

У Красноярському краї (Росія) пасажирський літак авіакомпанії NordStar викотився за межі злітно-посадкової смуги.

Як передає "НІА-Красноярськ", інцидент стався під час посадки. На борту знаходилися три члени екіпажу і 20 пасажирів, ніхто не постраждав.

За словами очевидців, лайнер пішов вліво через сильний бічний вітер. Судячи з фото, у літака сильно пошкоджені шасі і нижня частина корпусу. Слідство встановлює точні причини НП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в небі над Україною сталася надзвичайна подія з літаком з росіянами. На борту Боїнга-737 знаходилися 122 пасажири.

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