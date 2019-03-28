|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Ринки та компанії

Газопровід в обхід України: у Росії виникли нові проблеми

2.3тЧитати матеріал російською

Через рішення Данії відмовити "Газпрому" у будівництві газопроводу "Північний потік-2" у своїх територіальних водах, росіянам доведеться прокладати його на 26-27 кілометрів довшим, ніж планувалося.

Також вони будуть змушені провести додаткові інженерні роботи, що в сумі зрушить графік завершення проекту, написав у блозі на OBOZREVATEL російський економіст Михайло Крутіхін.

Північний потік-2

Північний потік-2

"Данія планувала заборонити прокладання газопроводу у своїх територіальних водах, але вона не зможе вплинути на його будівництво у своїй економічній зоні. Міжнародне морське право це забороняє. Але тепер Газпром буде змушений прокладати трасу на 26-27 кілометрів довше, ніж планувалось. Це на кілька тижнів затримає проект за графіком", — припустив Крутіхін.

Новини
Німеччина може зупинити "Північний потік-2": екс-віце-прем'єр РФ вказав на залежність Путіна

За його словами, для того, щоб газ пішов по трубопроводу у Німеччину, німцям треба добудувати трубу, яка його прийматиме. А її поки немає.

"Мало того, в Німеччині навіть немає рішення регулювальних органів щодо статусу та повноважень такої траси. І оскільки вона прокачуватиме виключно російський газ, то за європейськими законами, при перетині кордону держав-членів ЄС, необхідно забезпечити рівний доступ інших користувачів до цієї трубі. Як цю проблему вирішуватимуть у Німеччині — незрозуміло. Без Єврокомісії не обійдеться", — впевнений Крутіхін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через будівництво "Північного потоку-2" Росія стає газовою заручницею Європи.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Північний потік - 2
Особа
Михайло Крутіхін
Місце
Росія
Теги
Новини РосіїГазпромгазопровод
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
1
5
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Это на несколько недель сдвинет проект по графику... Всё пропало....
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1
2 з 4 відповідей | показати всі
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
CARGO 100, Я знаю историю)) Шаровары это от турецих шальвар, ни у одного славянского народа их нет. Поэтому украинцы чернявые, как потомки турков.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
CARGO 100
CARGO 100
Poroshenko Petro, ну даёшь, учи историю - где это видано, шаровары на трусы одевать ... Их в помине у них не было ...
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки