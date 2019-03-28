Газопровід в обхід України: у Росії виникли нові проблеми

Через рішення Данії відмовити "Газпрому" у будівництві газопроводу "Північний потік-2" у своїх територіальних водах, росіянам доведеться прокладати його на 26-27 кілометрів довшим, ніж планувалося.

Також вони будуть змушені провести додаткові інженерні роботи, що в сумі зрушить графік завершення проекту, написав у блозі на OBOZREVATEL російський економіст Михайло Крутіхін.

Північний потік-2

"Данія планувала заборонити прокладання газопроводу у своїх територіальних водах, але вона не зможе вплинути на його будівництво у своїй економічній зоні. Міжнародне морське право це забороняє. Але тепер Газпром буде змушений прокладати трасу на 26-27 кілометрів довше, ніж планувалось. Це на кілька тижнів затримає проект за графіком", — припустив Крутіхін.

За його словами, для того, щоб газ пішов по трубопроводу у Німеччину, німцям треба добудувати трубу, яка його прийматиме. А її поки немає.

"Мало того, в Німеччині навіть немає рішення регулювальних органів щодо статусу та повноважень такої траси. І оскільки вона прокачуватиме виключно російський газ, то за європейськими законами, при перетині кордону держав-членів ЄС, необхідно забезпечити рівний доступ інших користувачів до цієї трубі. Як цю проблему вирішуватимуть у Німеччині — незрозуміло. Без Єврокомісії не обійдеться", — впевнений Крутіхін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через будівництво "Північного потоку-2" Росія стає газовою заручницею Європи.

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