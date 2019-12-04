Затриманий у Росії ексміністр України визнав провину: що з ним буде

У середу, 4 грудня, в Росії колишній нардеп та ексміністр транспорту і зв'язку Микола Рудьковський визнав провину в нападі на посольство РФ у Києві в червні 2014 року.

Про це він заявив під час судового засідання Московського міського суду, передає "ТАСС".

Повідомляється, що Рудьковський після оголошення прокурором обвинувального висновку повністю визнав провину та попросив розглянути його справу в особливому порядку.

"Я прошу розглянути мою справу в особливому порядку, я і адвокати готові до цього процесу", – зазначив він.

Внаслідок цього московський суд приступив до слухання справи Рудьковського в особливому порядку.

Микола Рудьковський Інтерфакс-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 жовтня 2018 року Миколу Рудьковський перебуває під вартою в Москві, де Басманний суд відмовився випустити його навіть під заставу в розмірі 10 мільйонів рублів.

За версією російського слідства, Рудьковський в 2014 році разом з членами "Правого сектору" закидав посольство яйцями й облив фарбою, чим завдав збитків на 15 мільйонів рублів.

З 6 листопада 2018 року Рудьковський лежав у стаціонарі центру психіатрії.

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