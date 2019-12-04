Головна Новини
4 грудня • оновлено в 16:37
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Затриманий у Росії ексміністр України визнав провину: що з ним буде

Читати матеріал російською

У середу, 4 грудня, в Росії колишній нардеп та ексміністр транспорту і зв'язку Микола Рудьковський визнав провину в нападі на посольство РФ у Києві в червні 2014 року.

Про це він заявив під час судового засідання Московського міського суду, передає "ТАСС".

Повідомляється, що Рудьковський після оголошення прокурором обвинувального висновку повністю визнав провину та попросив розглянути його справу в особливому порядку.

Новини
Загримів до психлікарні: українців обурила витівка екс-міністра Рудьковського

"Я прошу розглянути мою справу в особливому порядку, я і адвокати готові до цього процесу", – зазначив він.

Внаслідок цього московський суд приступив до слухання справи Рудьковського в особливому порядку.

Микола Рудьковський

Микола Рудьковський

Інтерфакс-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 жовтня 2018 року Миколу Рудьковський перебуває під вартою в Москві, де Басманний суд відмовився випустити його навіть під заставу в розмірі 10 мільйонів рублів.

За версією російського слідства, Рудьковський в 2014 році разом з членами "Правого сектору" закидав посольство яйцями й облив фарбою, чим завдав збитків на 15 мільйонів рублів.

З 6 листопада 2018 року Рудьковський лежав у стаціонарі центру психіатрії.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Особа
Микола Рудьковський
Місце
Росія Москва
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
0
10
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pollak John
Pollak John
таким образом он хочет избежать наказания в Украине .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
hunt andres
hunt andres
Да там все такие министры)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
всех ожидает кара, даже не сомневайтесь, срока давности по этим преступлениям у России нет...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Борисс Робот
Борисс Робот
Zhikharev Dmitry, "всех ожидает кара" как же это по православному по христиански... или это твое мнение, мнение недоразвитого идиотиуса...???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги