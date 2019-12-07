Заступника командира полку Путіна знайшли мертвим: усі деталі

У Москві в суботу, 7 грудня, знайшли мертвим заступника командира російського Президентського полку Романа Лотвіна.

Тіло військового виявили в квартирі на вулиці Менжинського, повідомив Telegram-канал Mash.

Офіцеру було 47 років. Відомо, що Лотвін займався роботою з особовим складом.

Роман Лотвін Российская газета

За попередніми даними, причиною смерті став суїцид. На місце події прибули оперативні служби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Росії у віці 41 року помер відомий політик, директор Інституту актуальної економіки, лідер "Новой России" Микита Ісаєв.

Прес-секретар Ісаєва Олександр Макаренко повідомив, що політик помер на зворотному шляху з робочої поїздки в Тамбов. За його словами, смерть не носить кримінальний характер.

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