У ДТП із заступником міністра оборони РФ постраждала жінка з дитиною. Момент потрапив на відео

У Москві потрапив у ДТП автомобіль заступника міністра оборони Росії Юнус-Бека Євкурова.

Аварія сталася на 1-й Дубровській вулиці. Євкуров перебував на пасажирському сидінні, стверджує РЕН ТВ.

Автомобіль з проблисковими маячками рухався на червоний сигнал світлофора і зіткнувся з іншим транспортним засобом, який їхав на зелене світло.

Як передає Telegram-канал Baza, у результаті аварії постраждала дитина, яка сиділа у колясці, але госпіталізація їй не знадобилася.

"Після аварії водій заступника міністра оборони почав скручувати номери", – йдеться у повідомленні.

А Telegram-канал 112 заявив, що в аварії, крім дитини, також постраждала жінка.

Як писав OBOZREVATEL, перед парадом Перемоги на Червоній площі у Москві солдат-строковик розбив скло машини Федеральної служби охорони.