У ДТП із заступником міністра оборони РФ постраждала жінка з дитиною. Момент потрапив на відео

Юнус-Бек Євкуров потрапив у ДТП.
У Москві потрапив у ДТП автомобіль заступника міністра оборони Росії Юнус-Бека Євкурова.
Аварія сталася на 1-й Дубровській вулиці. Євкуров знаходився на пасажирському сидінні, стверджує РЕН ТВ.
Автомобіль з проблисковими маячками рухався на червоний сигнал світлофора і зіткнувся з іншим транспортним засобом, який їхав на зелене світло.
Як передає Telegram-канал Baza, в результаті аварії постраждала дитина, що сиділа у колясці, але госпіталізація їй не знадобилася.
"Після аварії водій заступника міністра оборони почав скручувати номери", – сказано в повідомленні.
А Telegram-канал 112 заявив, що в аварії крім дитини також постраждала жінка.
Як писав OBOZREVATEL, перед парадом Перемоги на Червоній площі в Москві солдат-строковик розбив скло машини Федеральної служби охорони.
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