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"Заср*лись росіяни": сміттєвий колапс в РФ перетворив міста на сміттєзвалища. Фоторепортаж

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У перші дні 2019 Росію завалило сміттям. Побутові відходи не вивозять з дворів житлових будинків по кілька днів.

Відповідні фотографії з різних куточків РФ опублікував у себе в блозі росіянин Ілля Варламов.

"Спочатку на ситуацію стали масово скаржитися жителі Підмосков'я, які вже довго і наполегливо намагаються вирішити сміттєве питання. Але виявилося, що це проблема не тільки Московської області. По всій країні утворилися звалища на контейнерних майданчиках і у дворах. Сміття тупо не вивозиться", - пише він.

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"Заср*лись росіяни": сміттєвий колапс в РФ перетворив міста на сміттєзвалища. Фоторепортаж

Блог Іллі Варламова

"Заср*лись росіяни": сміттєвий колапс в РФ перетворив міста на сміттєзвалища. Фоторепортаж

Блог Іллі Варламова

"Заср*лись росіяни": сміттєвий колапс в РФ перетворив міста на сміттєзвалища. Фоторепортаж

Блог Іллі Варламова

"Заср*лись росіяни": сміттєвий колапс в РФ перетворив міста на сміттєзвалища. Фоторепортаж

Блог Іллі Варламова

"Заср*лись росіяни": сміттєвий колапс в РФ перетворив міста на сміттєзвалища. Фоторепортаж

Блог Іллі Варламова

"Заср*лись росіяни": сміттєвий колапс в РФ перетворив міста на сміттєзвалища. Фоторепортаж

Блог Іллі Варламова

"Заср*лись росіяни": сміттєвий колапс в РФ перетворив міста на сміттєзвалища. Фоторепортаж

Блог Іллі Варламова

"Заср*лись росіяни": сміттєвий колапс в РФ перетворив міста на сміттєзвалища. Фоторепортаж

Блог Іллі Варламова

"Заср*лись росіяни": сміттєвий колапс в РФ перетворив міста на сміттєзвалища. Фоторепортаж

Блог Іллі Варламова

"Заср*лись росіяни": сміттєвий колапс в РФ перетворив міста на сміттєзвалища. Фоторепортаж

Блог Іллі Варламова

"Заср*лись росіяни": сміттєвий колапс в РФ перетворив міста на сміттєзвалища. Фоторепортаж

Блог Іллі Варламова

"Заср*лись росіяни": сміттєвий колапс в РФ перетворив міста на сміттєзвалища. Фоторепортаж

Блог Іллі Варламова

"Заср*лись росіяни": сміттєвий колапс в РФ перетворив міста на сміттєзвалища. Фоторепортаж

Блог Іллі Варламова

"Заср*лись росіяни": сміттєвий колапс в РФ перетворив міста на сміттєзвалища. Фоторепортаж

Блог Іллі Варламова

"Заср*лись росіяни": сміттєвий колапс в РФ перетворив міста на сміттєзвалища. Фоторепортаж

Блог Іллі Варламова

"Заср*лись росіяни": сміттєвий колапс в РФ перетворив міста на сміттєзвалища. Фоторепортаж

Блог Іллі Варламова

"Заср*лись росіяни": сміттєвий колапс в РФ перетворив міста на сміттєзвалища. Фоторепортаж

Блог Іллі Варламова

"Заср*лись росіяни": сміттєвий колапс в РФ перетворив міста на сміттєзвалища. Фоторепортаж

Блог Іллі Варламова

Новини
Помстилися: кияни завалили ЖЕК на Печерську сміттям

За словами блогера, це може бути пов'язано з відпочинком комунальників у святкові дні або реформою по впровадженню єдиних сміттєвих операторів в різних регіонах і районах Росії.

"Як би там не було, ні нові оператори, ні старі зі своїми завданнями не справляються. Взагалі, виправдовувати бездіяльність комунальників святковими днями було б дивно, тому що вивезення сміття повинно здійснюватися регулярно. Але не здивуюся, якщо одні мудаки не встигли переукласти контракти з іншими мудаками, а страждають у результаті городяни", - підсумував Варламов.

У коментарях по-різному відреагували на ситуацію. Деякі звинуватили самих росіян у тому, що це їхня провина.

"Заср*лись росіяни": сміттєвий колапс в РФ перетворив міста на сміттєзвалища. Фоторепортаж

"Заср*лись росіяни": сміттєвий колапс в РФ перетворив міста на сміттєзвалища. Фоторепортаж

"Заср*лись росіяни": сміттєвий колапс в РФ перетворив міста на сміттєзвалища. Фоторепортаж

"Заср*лись росіяни": сміттєвий колапс в РФ перетворив міста на сміттєзвалища. Фоторепортаж

"Заср*лись росіяни": сміттєвий колапс в РФ перетворив міста на сміттєзвалища. Фоторепортаж

"Заср*лись росіяни": сміттєвий колапс в РФ перетворив міста на сміттєзвалища. Фоторепортаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в лікарні Росії хворого кинули помирати на підлозі в купі сміття.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Ілля Варламов
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Варламов...ты любитель лазить по помойкам??Сам фоткал???
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
И не лень было фотоискателю заниматься идиотизмом)))))и почему это Россия???а не Украина???)))На фото есть табличка с указателем городов???)))))))))))))))))))))) Кстати...вполне может быть и Россия....Мы гуляем 10- дней ..холодидьники забиты продуктами....потом всё пропавшее выккидываем...традиция такая Мусорщики???? так они сейчас тоже работают по минимуму ...праздники..Как там со Львовом???
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