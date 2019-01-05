"Заср*лись росіяни": сміттєвий колапс в РФ перетворив міста на сміттєзвалища. Фоторепортаж

У перші дні 2019 Росію завалило сміттям. Побутові відходи не вивозять з дворів житлових будинків по кілька днів.

Відповідні фотографії з різних куточків РФ опублікував у себе в блозі росіянин Ілля Варламов.

"Спочатку на ситуацію стали масово скаржитися жителі Підмосков'я, які вже довго і наполегливо намагаються вирішити сміттєве питання. Але виявилося, що це проблема не тільки Московської області. По всій країні утворилися звалища на контейнерних майданчиках і у дворах. Сміття тупо не вивозиться", - пише він.

Блог Іллі Варламова

Блог Іллі Варламова

Блог Іллі Варламова

Блог Іллі Варламова

Блог Іллі Варламова

Блог Іллі Варламова

Блог Іллі Варламова

Блог Іллі Варламова

Блог Іллі Варламова

Блог Іллі Варламова

Блог Іллі Варламова

Блог Іллі Варламова

Блог Іллі Варламова

Блог Іллі Варламова

Блог Іллі Варламова

Блог Іллі Варламова

Блог Іллі Варламова

Блог Іллі Варламова

За словами блогера, це може бути пов'язано з відпочинком комунальників у святкові дні або реформою по впровадженню єдиних сміттєвих операторів в різних регіонах і районах Росії.

"Як би там не було, ні нові оператори, ні старі зі своїми завданнями не справляються. Взагалі, виправдовувати бездіяльність комунальників святковими днями було б дивно, тому що вивезення сміття повинно здійснюватися регулярно. Але не здивуюся, якщо одні мудаки не встигли переукласти контракти з іншими мудаками, а страждають у результаті городяни", - підсумував Варламов.

У коментарях по-різному відреагували на ситуацію. Деякі звинуватили самих росіян у тому, що це їхня провина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в лікарні Росії хворого кинули помирати на підлозі в купі сміття.

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