Засіло в головах: ексгенерал КДБ пояснив, чому Путін хоче повернути Україну

Повернення України під політичний вплив Росії – це питання її національної гордості, переваги і самодостатності.

Тому Кремль анексував Крим і почав війну на Донбасі, як тільки Україна розвернулася від нього в бік Заходу у 2014 році, сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL колишній генерал і керівник зовнішньої розвідки КДБ Олег Калугін.

Війна на Донбасі 24 канал

"Україна – це колишня Київська Русь і невід'ємна частина слов'янського народу – раптом повернулася в інший бік від Росії. Це стало викликом для Кремля. Тому її повернення назад стане для росіян не тільки політичною самодостатністю, але і політичною перевагою. Це запанувало розумом Путіна й інших керівників Росії. Звідси анексія Криму та війна на Донбасі", – впевнений він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна і міжнародне співтовариство змусить президента Росії Володимира Путіна припинити окупацію Криму і Донбасу. Таку думку висловив екс-ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.