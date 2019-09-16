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16 вересня • оновлено в 05:14
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Засіло в головах: ексгенерал КДБ пояснив, чому Путін хоче повернути Україну

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Повернення України під політичний вплив Росії – це питання її національної гордості, переваги і самодостатності.

Тому Кремль анексував Крим і почав війну на Донбасі, як тільки Україна розвернулася від нього в бік Заходу у 2014 році, сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL колишній генерал і керівник зовнішньої розвідки КДБ Олег Калугін.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

24 канал

"Україна – це колишня Київська Русь і невід'ємна частина слов'янського народу – раптом повернулася в інший бік від Росії. Це стало викликом для Кремля. Тому її повернення назад стане для росіян не тільки політичною самодостатністю, але і політичною перевагою. Це запанувало розумом Путіна й інших керівників Росії. Звідси анексія Криму та війна на Донбасі", – впевнений він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна і міжнародне співтовариство змусить президента Росії Володимира Путіна припинити окупацію Криму і Донбасу. Таку думку висловив екс-ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Анексія Криму
Особи
Олег Калугін Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Донбас Крим Новини Росії
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