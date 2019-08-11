Засікли, як Чорнобиль? Ядерну НП у Росії "зловили" за кордоном

Комісія Організації з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) у Відні заявила про те, що під час вибуху на полігоні під Архангельськом була зафіксована сейсмічна і інфразвукова активність.
Про свої спостереження вони розповіли в Twitter. "Ми підтверджуємо, що подія, що співпала з вибухом 8 серпня біля Ненокса, Росія, була зафіксовано на 4 станціях #IMS (3 сейсмічних, 1 інфразвукова)", – йдеться в повідомленні.
Вибух під Архангельськом
"Газета.ру"
Нагадаємо, напередодні стали відомі нові подробиці НП. Загиблих буквально розкидало у морі. При цьому російська влада стверджує, що вибух пояснюється збігом обставин.
In response to media queries, and to meet civil society expectations on applications of #CTBTO data beyond the Treaty, we confirm an event coinciding with the 8 Aug explosion in #Nyonoksa, Russia, was detected at 4 #IMS stations (3 seismic, 1 infrasound). pic.twitter.com/bMWdze2vl0- CTBTO (@ctbto_alerts) August 10, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL :
В Архангельській області (Росія) стався вибух на території військової частини. В результаті загинули дві людини, ще шість постраждали. Пізніше з'явилася інформація про п'ятьох загиблих.
У мережі опублікували страшні фото з місця події.
У містах Архангельськ і Северодвинськ через загрозу радіації в аптеках почали масово скуповувати йод.
Постраждалих у результаті вибухів привезли в Москву в автомобілях, обмотаних плівкою, через побоювання про підвищений рівень радіації в регіоні.
У Білому морі, біля селища Ненокс, де прогриміла низка вибухів у військовій частині, після аварії помітили танкер, призначений для збору рідких радіоактивних відходів.
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