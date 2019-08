Засікли, як Чорнобиль? Ядерну НП у Росії "зловили" за кордоном

Комісія Організації з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) у Відні заявила про те, що під час вибуху на полігоні під Архангельськом була зафіксована сейсмічна і інфразвукова активність.

Про свої спостереження вони розповіли в Twitter. "Ми підтверджуємо, що подія, що співпала з вибухом 8 серпня біля Ненокса, Росія, була зафіксовано на 4 станціях #IMS (3 сейсмічних, 1 інфразвукова)", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні стали відомі нові подробиці НП. Загиблих буквально розкидало у морі. При цьому російська влада стверджує, що вибух пояснюється збігом обставин.

In response to media queries, and to meet civil society expectations on applications of #CTBTO data beyond the Treaty, we confirm an event coinciding with the 8 Aug explosion in #Nyonoksa, Russia, was detected at 4 #IMS stations (3 seismic, 1 infrasound). pic.twitter.com/bMWdze2vl0