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Засікли, як Чорнобиль? Ядерну НП у Росії "зловили" за кордоном

5.4т Читати матеріал російською

Комісія Організації з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) у Відні заявила про те, що під час вибуху на полігоні під Архангельськом була зафіксована сейсмічна і інфразвукова активність.

Про свої спостереження вони розповіли в Twitter. "Ми підтверджуємо, що подія, що співпала з вибухом 8 серпня біля Ненокса, Росія, була зафіксовано на 4 станціях #IMS (3 сейсмічних, 1 інфразвукова)", – йдеться в повідомленні.

Новини
"Збіг обставин": у Росії виправдалися за НП під Архангельськом

Вибух під Архангельськом

Вибух під Архангельськом

"Газета.ру"

Нагадаємо, напередодні стали відомі нові подробиці НП. Загиблих буквально розкидало у морі. При цьому російська влада стверджує, що вибух пояснюється збігом обставин.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Вибух на полігоні під Архангельском
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Крым Андрей
Крым Андрей
И ни слова о зашкаливающей в 20 раз радиации.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
х0хлам невдомек что эти вещи возникают при любом взрыве. Даже если петарду на земле рванули.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !, Учи матчасть, убогое. При отсутствии внешних помех и при достатой чувствительности аппаратуры - отреагировали бы. Конечно не на спичечную петарду.
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Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
И снова проходил мимо, клоун, ну ка рвани петарду, посмотрим отреагируют в Вене или нет ? Для недоумка выше именующего себя Крымом, это теперь должно в каждом сообщении упоминаться, с первого раза до таких как ты не доходит ?
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Это не мы взорвали ! Почему сразу мы ? А может быть Зинка ? Она тут уборщицей работает, шваброй и задела ...
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Крым Андрей
Крым Андрей
Злопыхатель Вежливый, конечно не вы. Ваш удел - взрывы миномётов.
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