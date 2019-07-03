"Це держтаємниця!" У Росії засекретили інформацію про "Лошарика"

Інформацію про те, на якому саме типі глибоководного апарату 1 липня в російських територіальних водах в Баренцевому морі сталася пожежа і загинуло 14 моряків, РФ тримає в таємниці.

Вона є секретною і не буде опублікована, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише Інтерфакс. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Природно, ця інформація не може мати цілковиту публічність. Це відноситься до категорії абсолютно секретних даних, тому тут нормально, що це не розкривається", – повідомив Пєсков і додав, що головнокомандувач володіє усіма даними про апарат. Також прес-секретар заявив, що їх не опублікують і в майбутньому.

У Росії засекретили інформацію про "Лошарика" Mash на Мойці / Telegram

Пєсков зазначив, що те, чим займався екіпаж, – держтаємниця, яка дотримується в інтересах Росії і її безпеки.

"Тут немає нічого протизаконного. Це все в повній відповідності до законодавства РФ про держтаємницю", – сказав він.

Прес-секретар не підтвердив і не спростував інформацію про те, чи є на глибоководному аварійному апараті атомний реактор, а також дані, пов'язані з його характеристиками. Він повідомив, що ці питання потрібно ставити Міністерству оборони.

Пєсков не уточнив, для яких цілей був призначений цей апарат, переадресувавши питання також Мінобороні, а також попросив звертатися туди за інфорацією, чи будуть розкриті імена загиблих підводників.

У Росії засекретили інформацію про "Лошарика"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У російських територіальних водах в Баренцевому морі під час пожежі 1 липня загинули 14 моряків-підводників.

Серед загиблих підводників на атомному підводному човні "Лошарик" в Баренцевому морі були 7 капітанів 1 рангу і 2 героя Росії.

ЗМІ дізналися імена ще двох загиблих в результаті пожежі на підводній станції Північного флоту Росії в Баренцевому морі.

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