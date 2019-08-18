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Зарізав усю сім'ю: з'явилося відео з дому в Росії, де підліток вчинив криваву розправу

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Слідчий комітет РФ опублікував відео з місця кривавого вбивства сім'ї з 5 осіб в селі Патрікеева Ульяновської області.

Судячи з підпису до відео, слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації по Ульяновській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого п. "а, в" ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство двох і більше осіб, в тому числі малолітньої).

16-річний Тімерлан Камалетдинов сокирою зарубав своїх дідуся і бабусю, а також мати з двома маленькими дітьми, після чого сам кинувся в місцевій вишки і загинув. Перед вбивством Тимур відправив другові голосове повідомлення, в якому пояснив, що не любить матір, брата і сестру. Єдиний вихід з перманентного конфлікту - вбити їх усіх. А ось бабусю з дідусем Тімерлан любив, не хотів, щоб Віктора Григоровича і Лідію Миколаївну засмутила смерть дочки і онуків. Тому, зарубав їх теж.

Тимур з мамою

Тимур з мамою

Тимур з мамою і з маленькими братиком і сестричкою

Тимур з мамою і з маленькими братиком і сестричкою

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 16 серпня в Києві в Русанівському каналі знайшли розчленований труп раніше зниклої Ірини Кліпковой.

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