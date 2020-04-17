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17 квітня • оновлено в 12:22
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Заразилася охорона Кремля: в мережу просочилися дані про коронавірус у РФ

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У Москві виявлено нове вогнище зараження коронавірусом COVID-19 в рядах збройних сил РФ.

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Як повідомив Telegram-канал "Вольнодумец" з посиланням на російських військових кураторів у Донецьку, коронавірус підтверджений у більш ніж 30 військовослужбовців 154-го комендантського Преображенського полку Московського гарнізону.

Заразилася охорона Кремля: в мережу просочилися дані про коронавірус у РФ

"Скільки ще інфікованих в цьому полку ніхто не знає, всіх поки масово тестують", – йдеться в повідомленні.

Даний полк здійснює охорону московського Кремля, бере участь в заходах за участю керівництва Росії, забезпечує безпеку військових судів, прокуратури та інших об'єктів в самій Москві.

Як писав OBOZREVATEL, у Росії в зв'язку з пандемією коронавірусу скасували проведення військового параду, а також акції "Безсмертний полк" на День Перемоги 9 травня.

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Тема
Коронавірус
Місце
Росія Москва
Теги
військові вірус
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