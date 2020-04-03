Заражений коронавірусом лікар Путіна розповів про ускладнення хвороби

Головний лікар інфекційної лікарні в московській Комунарці Денис Проценко, який був інфікований коронавірусом і при цьому контактував з президентом Росії Володимиром Путіним, розповів про ускладнення при COVID-19.
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Як повідомив він у Facebook, коронавірус може ускладнюватися розвитком важкого пошкодження легенів і порушеннями згортання крові.
Facebook Дениса Проценка
"Вираженість цих ускладнень найчастіше є причиною смерті хворих з коронавірусною інфекцією", – зазначив головлікар.
Він навів приклад у своїй лікарні, коли пацієнт 39 років, з ожирінням і артеріальною гіпертензією, помер від ускладнень коронавірусу у вигляді гострого респіраторного дистрес-синдрому.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Денис Проценко 24 березня контактував з Володимиром Путіним, коли проводив екскурсію по інфекційній лікарні в Комунарці, де проходять лікування пацієнти з COVID-19.
31 березня лікар заявив, що у нього виявлений коронавірус.
Інформація про те, що російський президент може захворіти коронавірусом, буквально підірвала соціальні мережі.
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