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3 квітня • оновлено в 11:54
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Заражений коронавірусом лікар Путіна розповів про ускладнення хвороби

3.2т
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Головний лікар інфекційної лікарні в московській Комунарці Денис Проценко, який був інфікований коронавірусом і при цьому контактував з президентом Росії Володимиром Путіним, розповів про ускладнення при COVID-19.

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Як повідомив він у Facebook, коронавірус може ускладнюватися розвитком важкого пошкодження легенів і порушеннями згортання крові.

Заражений коронавірусом лікар Путіна розповів про ускладнення хвороби

Facebook Дениса Проценка

"Вираженість цих ускладнень найчастіше є причиною смерті хворих з коронавірусною інфекцією", – зазначив головлікар.

Він навів приклад у своїй лікарні, коли пацієнт 39 років, з ожирінням і артеріальною гіпертензією, помер від ускладнень коронавірусу у вигляді гострого респіраторного дистрес-синдрому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Денис Проценко 24 березня контактував з Володимиром Путіним, коли проводив екскурсію по інфекційній лікарні в Комунарці, де проходять лікування пацієнти з COVID-19.

31 березня лікар заявив, що у нього виявлений коронавірус.

Інформація про те, що російський президент може захворіти коронавірусом, буквально підірвала соціальні мережі.

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Тема
Коронавірус
Місце
Росія Москва
Теги
лікарі вірус
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a alexeyon
a alexeyon
Вчера Путин по факту подписал смертный приговор малому и среднему бизнесу, продлив «не карантин, а выходные» до конца апреля. Учитывая, что после идут майские праздники, на параде 9 мая можно будет вместо побеждённых фашистских знамён складывать вывески разорившихся магазинов, кафе, предприятий. Ни одного решения о реальной поддержке населения, только совет: при пожаре – горите. Всю ответственность президент сбросил на региональных чиновников, которых до этого двадцать лет дрессировали и селекционным методом выводили, как самых безвольных, слабохарактерных и безинициативных. И теперь вот эти картонные куколки, привыкшие ходить только по приказу из Кремля даже в туалет, будут рулить страной в самое сложное за последние несколько десятилетий время. Если это не пипец, то я не знаю, что такое пипец
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
a alexeyon, пипец у вас причем полный ,скорее даже PIZDEЦ
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