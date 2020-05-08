Заради ветеранів: в Росії школярка годину стояла на гострих цвяхах під пісні СРСР

Школярка з російського Єкатеринбурга Кароліна Черних простояла 1 годину і 17 хвилин на цвяхах і присвятила цей рекорд ветеранам Другої світової війни. Весь цей час вона слухала радянські пісні про війну і дивилася фільм "В бій йдуть тільки "старики"

Про це повідомляє "Комсомольская правда". За словами дівчинки, стояння на цвяхах вимагає мужності і таким чином вона хотіла подякувати ветеранам за перемогу. Вона уточнила, що кожна хвилина перебування на цвяхах означала рік життя після війни.

"З 45-ї хвилини мені хотілося зійти з цвяхів, але я не могла дозволити собі здатися. Зібравши волю, я терпіла, намагаючись осмислити ті жертви, на які пішли наші предки, щоб я могла рости здоровою і щасливою", – заявила Кароліна.

Мати дівчинки Олена розповіла виданню "Підйом", що дівчинка готувалася до рекорду три місяці, а зареєстрований він в агентстві INTERRECORD.

"Я їй розповідала про війну, вона розуміла, що це дуже серйозна тема, дуже складна, кривава і жорстока. У неї прадіди і прапрадіди, їх вісім чоловік, вони воювали. В кінці лютого вона почула про 75 річницю і сказала: "75 хвилин було б круто простояти на цвяхах". тобто вона навіть не допускала думки, що вона це зможе. Коли вона вже простояла 75 хвилин, включили пісню "День Перемоги", і вона спокійно ще дві хвилини простояла", – розповіла мати.

Кароліна Черних КП

У мережі, за словами Олени, багато хто визнав, що її дочка стояла на цвяхах заради хайпа.

"Я зіткнулася з тим, що чомусь люди вважають, що можна стояти на цвяхах заради хайпа. Народ у нас, мабуть, настільки нереалізований, що вони готові розірвати маленьку дитину, звинуватити її у всіх гріхах, а заради чого навіть не замислюються. але ніякого хайпа і навіть натяку на це взагалі не було ", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії на вулицях поширюють листівки до Дня перемоги 9 травня, на яких радянський солдат перемагає антропоморфний коронавірус COVID-19.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.