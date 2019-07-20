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Запросив екстрену посадку: в Росії сталася нова НП із Superjet

5.4т Читати матеріал російською

У Владивостоці (Росія) 20 липня здійснив екстрену посадку пасажирський літак Sukhoi Superjet 100.

Під час польоту у лайнера тріснуло лобове скло, повідомляє "РЕН-ТВ". Відзначається, що повітряне судно авіакомпанії "Якутія" летіло з Китаю.

Під час НП на борту перебували 69 пасажирів і 7 членів екіпажу. Літак сів у Владивостоці благополучно, постраждалих немає.

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Ілюстрація. SSJ-100 авіакомпанії

Ілюстрація. SSJ-100 авіакомпанії "Якутія"

ato.ru

Як писав OBOZREVATEL, це не перша НП із літаками SSJ-100. Так, у ніч на 13 травня в РФ зламалися відразу два цих лайнери. Їх зняли з рейсів через технічні неполадки.

Раніше, 5 травня, Sukhoi Superjet 100 екстрено сів у московському аеропорту "Шереметьєво", де загорівся.

У результаті НП із літаком російської компанії "Аерофлот" із 78 пасажирів і членів екіпажу вижили 37 – загинула 41 людина. Аеропорт "Шереметьєво" опублікував хронологію авіакатастрофи лайнера.

Слідство озвучило головну версію катастрофи. Так, першопричиною, вважають слідчі, могли стати дії пілотів.

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Місце
Росія Владивосток
Теги
літак Новини Росії
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Smith Lorene
Smith Lorene
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Petrenko Ivan
Petrenko Ivan
А самолёт освятили перед вылетом?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну что поделать если у москаликов кучерявые рученьки заточенные только на украсть отжать стырить пропить и убить,тупое стадо безголовые
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