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13 вересня • оновлено в 10:24
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Заборонена думка
Заборонена думка
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У пресс-службы Кремля все печально

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Открыто новое достижение: дед выпил рюмку водки. Ничего действительно хорошего в стране давно уже не происходит.

На фоне полного отсутствия сколько-нибудь значимого позитивного контента(откуда бы ему взяться?) подконтрольные Кремлю федеральные СМИ и telegram-каналы с пониженной социальной ответственностью начали делать информационные повестки из откровенно пустых событий.

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К примеру, главной новостью сегодняшнего дня (по мнению наших НЕуважаемых продавшихся) стала выпитая "Сказочным" Владимиром Владимировичем рюмка водки в Дагестане, которую он обещал выпить 20 лет назад.

Понимаете, насколько у пресс-службы Кремля всё печально?

Причём всё преподносится, как самый натуральный подвиг — "Глава государства сдержал данное собой слово".

Ну хоть что-то из своего бесчисленного количества обещаний Путин выполнил. Круто.

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Видимо, следующими "информационными бомбами" станут: "Президент РФ сдержал обещание и перевёл пенсионерку через дорогу в Ростове" и "Глава государства лично приехал в квартиру к многодетной семье и забил им в стенку гвоздь".

Другого позитивного контента у Кремля для нас нет, ибо ничего действительно хорошего в стране давно уже не происходит.

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Автор
Заборонена думка Заборонена думка
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Telegram Запретное мнение
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Махов Макс
Махов Макс
Ху.йлопутин Чаво нить придумает. Бгггггаааа
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Пока у клоуна карлика раздвоение личности,как-лам Путин покой недаёт.
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Махов Макс
Махов Макс
Драго Кувалда, Путин Х*йло, мы и без к*цапав знамо. Бгггггаааа
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Завидуйте свиньи ,ваш вальцман алкаш каждый день из запоя не выходил,белочка не отпускала.
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Махов Макс
Махов Макс
У к*цапа Кувалда, белочки с бобрами грызут стадион в Калининграде. Бгггггаааа
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