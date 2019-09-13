Открыто новое достижение: дед выпил рюмку водки. Ничего действительно хорошего в стране давно уже не происходит.

На фоне полного отсутствия сколько-нибудь значимого позитивного контента(откуда бы ему взяться?) подконтрольные Кремлю федеральные СМИ и telegram-каналы с пониженной социальной ответственностью начали делать информационные повестки из откровенно пустых событий.

Новини Демонтаж политического режима в России

К примеру, главной новостью сегодняшнего дня (по мнению наших НЕуважаемых продавшихся) стала выпитая "Сказочным" Владимиром Владимировичем рюмка водки в Дагестане, которую он обещал выпить 20 лет назад.

Понимаете, насколько у пресс-службы Кремля всё печально?

Причём всё преподносится, как самый натуральный подвиг — "Глава государства сдержал данное собой слово".

Ну хоть что-то из своего бесчисленного количества обещаний Путин выполнил. Круто.

Новини Раскол России

Видимо, следующими "информационными бомбами" станут: "Президент РФ сдержал обещание и перевёл пенсионерку через дорогу в Ростове" и "Глава государства лично приехал в квартиру к многодетной семье и забил им в стенку гвоздь".

Другого позитивного контента у Кремля для нас нет, ибо ничего действительно хорошего в стране давно уже не происходит.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.