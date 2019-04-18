Сроки ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" окончательно сдвинуты за рамки 2019 года.

Непреодолимым препятствием стала позиция датского регулятора, который должен выдать разрешение и провести экологическую экспертизу.

Дания недвусмысленно дала понять, что её решение будет принято только после заключения транзитного договора РФ с Украиной.

Владимир Путин Главред

Фактически это означает поражение Путина и на северном обходном маршруте вокруг Украины.

На юге он проиграл в ноябре 2015 года, когда Турция пошла на прямой вооруженный конфликт с РФ, сбив российский самолёт.

Итогом поражения Путина на юге стал отказ от двух транзитных труб и сокращение экспорта газа по Турецкому потоку с 45 до 15 млрд кубометров.

Теперь ввод Северного потока-2 откладывается за рамки 2019 года, а это означает, что для сохранения объёмов поставок газа в Европу Газпром должен будет заключать полномасштабный транзитный договор с Украиной.

Северный поток-2 в таком случае становится дополнительным и второстепенным маршрутом относительно украинского.

Кроме того, ЕС принял поправки к Газовой директиве, согласно которой СП-2 будет функционировать только тогда, когда к нему получат доступ третьи поставщики.

Это означает, что Газпром может использовать не более половины мощностей Северного потока-2, а остальные должны быть зарезервированы под альтернативных поставщиков газа, не имеющих отношения к Газпрому и российскому газу.

Теоретически Путин ещё может развязать Третью Мировую Войну в надежде принудить европейцев согласиться на прокладку СП-2.

Есть даже где: Прибалтика, где в любой момент можно найти "нарушения прав" пресловутого "русскоязычного населения" и начать очередную гибридную войну.

Учитывая, что Владимира Владимировича загнали в угол как старую крысу, вероятность такой авантюры выглядит куда выше нуля, однако фактор времени — он начинает играть определяющую роль.

Тем не менее совсем исключить всплеска военной активности Кремля вокруг Прибалтики в свете происходящего нельзя.

Если решение на этот счёт будет принято, буквально в ближайшие несколько месяцев мы увидим эту активность воочию.

Но времени так мало, что более вероятен сценарий, в котором Путин будет вынужден признавать своё сокрушительное поражение и заключить транзитный договор с Украиной.

Это именно поражение.

Впрочем, чему здесь удивляться? Все 20 лет правления Путина - это череда провалов и поражений, за которые платим мы, а обогащаются его друзья: чекисты и олигархи. Ничего нового, всё как обычно.

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