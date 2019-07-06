"Запобігли катастрофі": з'явилися несподівані дані про загибель моряків на "Лошарику"

Російські моряки, загиблі в результаті НП на атомному підводному човні типу АС-12 "Лошарик", нібито змогли ціною своїх життів завадити "катастрофі планетарного масштабу".

Про це заявив високопоставлений російський військовий, який був присутній на похоронах 14 моряків-підводників, повідомляє видання "Открытые медиа".

"Сьогодні ми проводжаємо в останню подорож екіпаж науково-дослідного глибоководного апарату, який загинув при виконанні бойового завдання в холодних водах Баренцева моря ... Ціною свого життя - врятували життя своїх товаришів, врятували корабель, не допустили катастрофи планетарного масштабу", – сказав військовий.

Ім'я військового не називається. Про що саме йдеться, він не уточнив.

Відзначимо, що 6 липня в Санкт-Петербурзі поховали 14 моряків, які загинули під час пожежі на глибоководному апараті. На закритій церемонії були присутні родичі, друзі, товариші по службі загиблих моряків, а також високопоставлені чини міноборони РФ. Входи на цвинтар і до самих могил були перекриті Росгвардією.

MSN.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.