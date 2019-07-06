"Запобігли катастрофі": з'явилися несподівані дані про загибель моряків на "Лошарику"

Російські моряки, загиблі в результаті НП на атомному підводному човні типу АС-12 "Лошарик", нібито змогли ціною своїх життів завадити "катастрофі планетарного масштабу".
Про це заявив високопоставлений російський військовий, який був присутній на похоронах 14 моряків-підводників, повідомляє видання "Открытые медиа".
"Сьогодні ми проводжаємо в останню подорож екіпаж науково-дослідного глибоководного апарату, який загинув при виконанні бойового завдання в холодних водах Баренцева моря ... Ціною свого життя - врятували життя своїх товаришів, врятували корабель, не допустили катастрофи планетарного масштабу", – сказав військовий.
Ім'я військового не називається. Про що саме йдеться, він не уточнив.
Відзначимо, що 6 липня в Санкт-Петербурзі поховали 14 моряків, які загинули під час пожежі на глибоководному апараті. На закритій церемонії були присутні родичі, друзі, товариші по службі загиблих моряків, а також високопоставлені чини міноборони РФ. Входи на цвинтар і до самих могил були перекриті Росгвардією.
MSN.com
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У російських територіальних водах у Баренцевому морі під час НП 1 липня загинули 14 моряків-підводників.
Серед загиблих на атомному підводному човні типу АС-12 "Лошарик" були 7 капітанів 1 рангу і 2 героя РФ.
За даними ЗМІ, найбільш ймовірна версія НП на російському атомному підводному човні – раптова пожежа.
Російський журналіст Олександр Кушнарьов припустив, що загиблі моряки-підводники досліджували морське дно, щоб знати, як пошкодити всесвітні інтернет-кабелі.
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