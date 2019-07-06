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"Запобігли катастрофі": з'явилися несподівані дані про загибель моряків на "Лошарику"

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Російські моряки, загиблі в результаті НП на атомному підводному човні типу АС-12 "Лошарик", нібито змогли ціною своїх життів завадити "катастрофі планетарного масштабу".

Про це заявив високопоставлений російський військовий, який був присутній на похоронах 14 моряків-підводників, повідомляє видання "Открытые медиа".

"Сьогодні ми проводжаємо в останню подорож екіпаж науково-дослідного глибоководного апарату, який загинув при виконанні бойового завдання в холодних водах Баренцева моря ... Ціною свого життя - врятували життя своїх товаришів, врятували корабель, не допустили катастрофи планетарного масштабу", – сказав військовий.

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Ім'я військового не називається. Про що саме йдеться, він не уточнив.

Відзначимо, що 6 липня в Санкт-Петербурзі поховали 14 моряків, які загинули під час пожежі на глибоководному апараті. На закритій церемонії були присутні родичі, друзі, товариші по службі загиблих моряків, а також високопоставлені чини міноборони РФ. Входи на цвинтар і до самих могил були перекриті Росгвардією.

"Запобігли катастрофі": з'явилися несподівані дані про загибель моряків на "Лошарику"

MSN.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Загибель підводників у Росії
Місце
Росія
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Степчин Олег
Степчин Олег
Сами чуть не устроили и сами героически предотвратили!
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ivanov Aleksej
ivanov Aleksej
Предотвратите карлика..и катастроф не будет..ну или будет на порядок меньше.
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Тупое стадо пытается выдвинуть свои "версии" гибели а моряков а заодно и развала "рашки"? Чешите брюхо и пускайте слюни - вот ваше все!
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