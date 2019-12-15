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15 грудня • оновлено в 21:18
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Заплутав Путіна? У Кремлі поскаржилися на важкі переговори із Зеленським

5.4т
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Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков поскаржився, що президент України Володимир Зеленський з самого початку саміту "нормандської четвірки" у Парижі намагався внести поправки в раніше узгоджений підсумковий документ.

Таку заяву він зробив в ефірі програми "Большая игра" на росТВ. Він підкреслив, що Парижу передувала напружена робота помічників президентів над текстом.

"Дипломатична еквілібристика навколо формулювань – це дуже важка робота, тим більше, що робота велася на трьох мовах – українська, російська та референтна англійська. Формулюванням займалися самі лідери, пропонувалися формулювання однією стороною, які не могли бути прийняті іншою, і ця робота тривала багато годин", – додав Пєсков.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

24СМІ

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За його словами, пропоновані формулювання часто не зовсім лягали в загальну канву, і це потрібно було контролювати і поправляти по ходу, незважаючи на загальну виражену усіма прихильність Мінським домовленостями.

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський на переговорах лідерів "нормандської четвірки" в Парижі змінив порядок, висунувши питання контролю над кордоном і виборів на Донбасі.

Цікаво, що помічник Путіна на переговорах радників президентів "постраждав морально, психологічно, і, злі язики кажуть, що навіть фізично". Через це Зеленському жорстко пригрозили в РФ.

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Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Владислав Сурков Ангела Меркель Еммануель Макрон
Місце
Франція Париж
Тег
нормандський формат
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ну попробовал пацан.. Но не получилось! Подписал ЧТО НЕ ХОТЕЛ, получил домашнее задание и вернулся в Киев выполнять! Но , думаю, Он его НЕ СМОЖЕТ выполнить, и поэтому Донбасс- Россия
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
В последнем абзаце какая-то глупость приводится, как цитата, но не указывается чья.. Автор думает, что бред в кавычках, выглядит менее глупо?
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Что за дeбильный заголовок? Не "запугал Путина", а достал ВСЕХ своей примитивной хитрoжonостью.
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