"Занадто небезпечно!" Військовий експерт розкрив правду про ядерний вибух у Росії

На полігоні під Архангельськом (Росія), де в результаті вибуху загинули 5 осіб, проводилися секретні випробування ракети з необмеженою дальністю польоту.
Вона запускалася твердопаливним стартовим і повітряно-реактивним маршовим електродвигунами, написав на сторінці у Facebook авіаційний російський експерт Вадим Лукашевич.
За його словами, стартовий двигун, що працює на твердій суміші хімічного палива, забезпечує старт і розгін ракети до крейсерській швидкості польоту, після чого вимикається.
"А далі починає працювати звичайний повітряно-реактивний двигун [ВРД] з обертовим гвинтом або компресором, що приводиться в рух не продуктами горіння авіаційного палива (як у звичайних ВРД), а електрикою, що надходять від радіоізотопного джерела енергії", – повідомив експерт.
Вибух під Архангельськом
Газета.ру
Він пояснив, що таке джерело "не є ядерним реактором в повному розумінні слова, тому що в ньому відсутня керована реакція ділення ядер".
"Там знаходиться активний ізотоп, що створює дуже високу температуру і безпосередньо перетворює це в електрику. По суті, це високоефективний радіоізотопний термоелектричний перетворювач", – вважає фахівець.
Причина вибуху, що стався, як зазначив він, невідома, але в результаті НП ракета була зруйнована повністю, включаючи і радіоізотопний генератор. Вміщені в ньому радіонукліди потрапили в атмосферу, що викликало сплеск радіації й опромінення випробувачів.
Лукашевич додав, що ця зброя "занадто небезпечна, щоб її створювати і випробовувати, виробляти і накопичувати".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в "Росатомі" повідомляли, що вибух на військовому полігоні в Архангельській області стався через збіг чинників. Пізніше з'ясувалося, що причиною загибелі п'ятьох співробітників корпорації "Росатом" став вибух малогабаритного ядерного реактора.
У містах Архангельськ і Сєвєродвінськ через загрозу радіації в аптеках почали масово скуповувати йод.
Комісія Організації з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань у Відні заявила про те, що під час вибуху була зафіксована сейсмічна та інфразвукова активність.
Раніше зазначалося, що вибух стався на морській платформі. Після завершення випробувань сталося загоряння палива ракети з подальшою детонацією.
Рівень радіації під час вибуху на військовому полігоні в Сєвєродвінську Архангельської області Росії 8 серпня був перевищений в 4–16 разів.
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