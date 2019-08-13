"Занадто небезпечно!" Військовий експерт розкрив правду про ядерний вибух у Росії

На полігоні під Архангельськом (Росія), де в результаті вибуху загинули 5 осіб, проводилися секретні випробування ракети з необмеженою дальністю польоту.

Вона запускалася твердопаливним стартовим і повітряно-реактивним маршовим електродвигунами, написав на сторінці у Facebook авіаційний російський експерт Вадим Лукашевич.

За його словами, стартовий двигун, що працює на твердій суміші хімічного палива, забезпечує старт і розгін ракети до крейсерській швидкості польоту, після чого вимикається.

"А далі починає працювати звичайний повітряно-реактивний двигун [ВРД] з обертовим гвинтом або компресором, що приводиться в рух не продуктами горіння авіаційного палива (як у звичайних ВРД), а електрикою, що надходять від радіоізотопного джерела енергії", – повідомив експерт.

Вибух під Архангельськом Газета.ру

Він пояснив, що таке джерело "не є ядерним реактором в повному розумінні слова, тому що в ньому відсутня керована реакція ділення ядер".

"Там знаходиться активний ізотоп, що створює дуже високу температуру і безпосередньо перетворює це в електрику. По суті, це високоефективний радіоізотопний термоелектричний перетворювач", – вважає фахівець.

Причина вибуху, що стався, як зазначив він, невідома, але в результаті НП ракета була зруйнована повністю, включаючи і радіоізотопний генератор. Вміщені в ньому радіонукліди потрапили в атмосферу, що викликало сплеск радіації й опромінення випробувачів.

Лукашевич додав, що ця зброя "занадто небезпечна, щоб її створювати і випробовувати, виробляти і накопичувати".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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