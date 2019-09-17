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18 вересня • оновлено в 02:47
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Замішана Настя Рибка: з'явилися несподівані подробиці в справі шпигуна США в Кремлі

1.3т Читати матеріал російською

Одним з інформаторів американського шпигуна в Кремлі Олега Смоленкова була білоруська ескорт-модель Настя Рибка, яка мала близькі стосунки з російським олігархом Олегом Дерипаскою.

Про це повідомляє телеграм-канал Кремлівський безбашенік. За їхньою інформацією, саме тому до неї в тайську в'язницю, де вона перебувала через проведення нелегальних секс-тренінгів на території країни, приїжджали спецслужби США, а росіяни взяли з неї підписку про нерозголошення інформації про зв'язки з політиками.

"Смоленков був вхожий до Сергія Приходька, керівника апарату уряду, який познайомив його з Дерипаскою. А Настя Рибка, через яку він став біднішим на 1 млрд євро, а Приходько покинув свою посаду, була інформатором Смоленкова. Тому в Таїланді її і відвідували американські спецслужби", – повідомили там.

Олег Смоленков

Олег Смоленков

RTVI

За інформацією співробітників телеграм-каналу, Смоленков і вся його родина має американське громадянство. У 2017 році Росія запрошувала їх видачу, але отримала відмову. Пізніше історія Смоленкова в Кремлі була повністю засекречена.

Новини
Кремль строго засекретив історію шпигуна Смоленкова

"Всі співробітники АП дали письмове зобов'язання не розголошувати факт втечі Смоленкова за кордон. Витік цієї інформації в загальному – це ослаблення позицій глави МЗС Сергія Лаврова на початковому етапі великого трансферу влади 2020-2021 років. Спікер Держдуми В'ячеслав Володін теж послідовно критикує його роботу", – підсумували там.

Замішана Настя Рибка: з'явилися несподівані подробиці в справі шпигуна США в Кремлі
Замішана Настя Рибка: з'явилися несподівані подробиці в справі шпигуна США в Кремлі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії показали фото Олега Смоленкова, який може бути надсекретним шпигуном США в Кремлі, якого під загрозою викриття вивезли в 2017 році.

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Особи
Настя Рибка Олег Смоленков Олег Дерипаска
Місце
Росія
Теги
Новини Росії скандали
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Перов Василий
Перов Василий
Сообщает телеграм канал - Кремлевский безбашеник)) Две помойки нашли друг друга))) Скоро вас Дерипаска всех на бабки поставит , он уже сотню адвокатов
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