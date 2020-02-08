Заміна Суркова на Козака: розкрито план Путіна щодо України

Президент Росії Володимир Путін не відмовиться від плану захоплення України, тому призначення куратором Кремля по Донбасу Дмитра Козака глобально нічого не змінить.

Про це "Фактам" розповів військовий експерт Юрій Карін. "Яких змін можна очікувати з приходом Козака? На глобальному рівні – ніяких. Путін не відмовиться від поглинання України. Повертати на наших умовах Донбас, а тим більше Крим, для "новоявленого царя" зараз смерті подібно", – сказав він.

Карін прогнозує продовження маніпуляцій "мінськими угодами", обміном полоненими та іншими важливими для нашої країни, які не мають особливого значення для Путіна питаннями, в яких він практично нічого не втрачає.

Володимир Путін і Дмитро Козак РГ

А призначення Дмитра Козака новим "куратором" "ЛДНР" замість Владислава Суркова можна розглядати як продовження кулуарної боротьби, але вже "по-тихому". Крім того, відставка тісно пов'язаного з ГРУшниками Владислава Суркова стала свідченням повної поразки ГРУ Генштабу РФ у боротьбі за контроль над окупованими Донбасом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Про відставку Владислава Суркова стало відомо два тижні тому. За словами директора Центру політичної кон'юнктури РФ Олексія Чеснакова, це пов'язано зі "зміною курсу на українському напрямі".

Український журналіст Юрій Бутусов запевнив, що відставка Суркова сильно переоцінена і нічого не змінить у війні Росії проти України.

Неофіційним керівником "українського напрямку" в Москві став заступник голови Адміністрації Путіна Дмитро Козак.

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